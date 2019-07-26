Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Курт Волкер провел переговоры с командиром операции на Донбассе

26 июля, 19:50

Американский топ-дипломат прибыл в зону проведения ООС, где встретился с Александром Сирским

Курт Волкер на Донбассе
Курт Волкер на Донбассе. Фото: Минобороны Украины

Высокопоставленная американская делегация во главе со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, который находится в Украине с официальным визитом, прибыла в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщили 26 июля в пресс-центре ООС, в ходе визита Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретились с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским, который проинформировал их о текущей ситуации с безопасностью в районе проведения операции.

"Также, делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями", – отметили в ООС.

Напомним, накануне Волкер назвал войну на Донбассе ужасной человеческой трагедией и одним из самых ужасных конфликтов в Европе со времен второй Мировой и войны на Балканах в 1990-х годах. Он отметил, что ситуация на востоке Украины не получает достаточно освещения в западных СМИ.

Напомним, что за минувшие сутки пророссийские боевики один раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, тейлор, Станица Луганская, КПВВ, Волкер, Сирский

Вы сейчас просматриваете новость " Курт Волкер провел переговоры с командиром операции на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский встретился с Волкером и постпредом США в ЕС: подробности разговора

Сегодня, 14:31

Глава государства и американские дипломаты обсудили важный для Украины вопрос

На Донбассе наступило временное затишье

Вчера, 00:40

Потерь с украинской стороны не зафиксировано

Гибель украинских десантников на Донбассе: появились фото и имена героев

22 июля, 13:45

Погибшие служили в 25-й отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригаде

Боевики на Донбассе устроили террор мирным жителям: есть убитый и пострадавшие

22 июля, 14:10

Командование оккупантов покрывает преступников, чтобы не разозлить мирное население

В Минобороны отчитались о соблюдении "режима тишины" на Донбассе

23 июля, 13:37

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеского обстрела нет

В оккупированный Донецк из России прибыли группы снайперов

23 июля, 10:28

Задача стрелков – уничтожение видеокамер наблюдения ОБСЕ

Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"

Отказ от этого продукта ускорит метаболизм уже через 9 дней

5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара

В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Приседания с резинкой: чем полезно это упражнение

Украинцам обманом повышают плату за обслуживание домов

Holy guacamole: интересные факты об авокадо

Колоссальная польза грецких орехов для спортсменов

Вот почему старые швейные машинки особо ценные для антикваров

Грустная судьба чудесных советских актрис

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Сегодня, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь