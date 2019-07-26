Курт Волкер провел переговоры с командиром операции на Донбассе

Американский топ-дипломат прибыл в зону проведения ООС, где встретился с Александром Сирским

Курт Волкер на Донбассе. Фото: Минобороны Украины

Высокопоставленная американская делегация во главе со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, который находится в Украине с официальным визитом, прибыла в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщили 26 июля в пресс-центре ООС, в ходе визита Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретились с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским, который проинформировал их о текущей ситуации с безопасностью в районе проведения операции.

"Также, делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями", – отметили в ООС.

Напомним, накануне Волкер назвал войну на Донбассе ужасной человеческой трагедией и одним из самых ужасных конфликтов в Европе со времен второй Мировой и войны на Балканах в 1990-х годах. Он отметил, что ситуация на востоке Украины не получает достаточно освещения в западных СМИ.

Напомним, что за минувшие сутки пророссийские боевики один раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.

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