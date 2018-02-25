Лабрадор спас жителей Авдеевки от российского дрона со взрывчаткой

В кинологическом центре работают 19 служебных собак, среди которых шестеро ищут оружие, боеприпасы и взрывчатку, еще две – наркотики, семь – следовая работа

Служебный лабрадор Гуч спас жизни жителям Авдеевки, обнаружив заминированный беспилотник российско-террористических войск. Об этом рассказал руководитель кинологического центра Леонид Котов "Фактам".

"Наш центр начинался с Тумана – так зовут подаренную секретарем Мариупольского горсовета немецкую овчарку, которая за этот год стала "ведущим" следопытом. Буквально на днях Туман помог найти и задержать человека, сбежавшего из-под стражи. Пес в течение пяти часов вел своего хозяина, кинолога Назара Зубричева, по следу, они прошли более 10 километров", – сообщил он.

Котов добавил, что кроме запаха человека зацепок не было. Ранее, этот пес довел до дома пожилую местную жительницу, у которой была потеря памяти.

"В целом за год кинологические группы нашего центра осуществили 300 выездов на места происшествий, с помощью наших собак были раскрыты 90 преступлений", – сказал руководитель центра.

Отмечается, что там работают 19 служебных собак, среди которых шестеро ищут оружие, боеприпасы и взрывчатку, еще две – наркотики, семь – следовая работа.

Черный лабрадор Гуч и его пегий потомок Теодор недавно обнаружили по дороге на пляж в Мариуполе противопехотную мину с механизмом самоликвидации из 2 кг тротила и пластида. Служебный пес помог сохранить российский беспилотник, который упал в жилом секторе прифронтовой Авдеевки.

"Гуч, обнюхав дрон, обнаружил, что он заминирован. На место была вызвана пиротехническая служба, которая успешно разминировала найденный беспилотник противника. Мы начали обучение собаки по программе "антитеррор": готовим пса-спецназовца для спецподразделения "Корпус оперативно-внезапного действия" — "КОРД", где вводится должность кинолога", – подчеркнул Котов.

Ранее в ОБСЕ рассказали, сколько танков боевиков стоят в Донецке.

Напомним, в течение 24 февраля боевики на Донбассе не стреляли по опорным пунктам украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала этого периода режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей", – говорится в сообщении.