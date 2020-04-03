"Лечить вас нечем и не за что": оккупанты на Донбассе выгоняют тяжелобольных

Оккупанты стали выдворять людей с тяжелыми хроническими заболеваниями с оккупированных территорий Донбасса во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-офицер Луганского отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко, пишут Факты.

"После того, как 21 марта работа всех пропускных пунктов въезда/выезда была приостановлена, мы пропустили через единственный функционирующий контрольно-пропускной пункт на Луганщине Станицу Луганскую с неподконтрольной территории на нашу сторону 24 гражданина Украины, которых оккупанты, можно сказать, выдворили, заявив им: "Лечить вас нечем и не за что, уезжайте на подконтрольную территорию!" — рассказала пресс-офицер.

Она отметила, что у этих людей есть документально подтвержденные причины: большинство людей из этой группы — пациенты с тяжелыми хроническими недугами, в частности, с онкологическими заболеваниями.

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По их словам, лечащие врачи объяснили им, что сейчас на территории так называемой "ЛНР" наблюдается вспышка респираторных заболеваний и пневмоний, которые могут оказаться и коронавирусом — просто в ОРДЛО недостаточно тестов, чтобы его выявить.

"Если они еще подхватят и коронавирус, то никто их не спасет. А они таким образом "испортят положительную статистику" — ведь оккупанты скрывают истинную заболеваемость коронавирусом, а возможно, просто не владеют картиной из-за нехватки тестов", - сказала Доценко.

Кроме того, наблюдаются случаи, когда граждан не пропускают на оккупированную территорию.

"Один житель неподконтрольной территории направлялся хоронить свою маму, — рассказала Неля Доценко. — Другой возвращался домой по окончании курса радиотерапии, который он проходил на мирной территории. Не была пропущена и женщина на последних месяцах беременности, которая также получала медицинскую помощь на подконтрольной территории и возвращалась домой в ОРЛО вместе со своим пятилетним ребенком".

Напомним, в Донецкой области подтвердили восьмой случай COVID-19.

Кроме того,в Украине появилась первая волонтерская горячая линия по вопросам COVID-19 и карантина.

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