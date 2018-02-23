Лепестки роз и слезы: в Житомирской области простились с погибшей на Донбассе медсестрой

Боевики обстреляли авто медиков из ПТРК, в результате чего погибла 23-летняя девушка

Сегодня, 23 февраля, в Житомирской области простились с медицинской сестрой Сабиной Галицкой, несколькими днями ранее погибшей в зоне АТО на Донбассе.

Прощание с 23-летней медсестрой состоялось в селе Бастова Рудня Емильчинского района, сообщает издание "Житомир.инфо".

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, приехавшие проститься с Сабиной, рассказали, как погибла девушка. По их словам, военный медик сама настояла на поездке в Катериновку (Попаснянский район Луганской области), чтобы помогать местным жителям.

"Она сама просилась. Пытались ее отговаривать, чтобы не брали ее с собой. Но она говорит: надо посетить стариков, давно там не была. Ребятам медикаменты завезти, потому что такая погода, ОРВИ болеют. Где кому-то давление померить, какие-то таблетки дать. Но так сложилось, что сделали засаду, и на этом оборвалась жизнь Сабины", – рассказывает заместитель командира медицинской роты 10-й бригады Петр Бойчук.

Несмотря на договоренности о прекращении огня, боевики обстреляли авто с противотанкового ракетного комплекса.

"Ехали в населенный пункт вблизи Золотого. По дороге подверглись обстрелу. Травмы несовместимые с жизнью у нашей медицинской сестры. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести, но угрозы жизни не было. К сожалению, у противника нет ни писаных правил, ни неписаных", – говорит командир медроты 10-й бригады Николай Максимов.

Все знавшие Сабину не могли сдержать слез.

"Такая Светлинка. Такая маленькая курчавая девочка с большими глазами, длинными ресницами. В школе всегда были у нее друзья", – рассказывает учитель начальных классов Анна Матвиенко.

"Просто девочка-солнышко, которая излучала свет и тепло. С большим сердцем. Ребенок с большим сердцем", – признается учитель Наталья Серпутько.

По окончании 9 классов сельской школы девушка поступила в медицинский колледж, получила специальность фельдшера. Год успела поработать акушеркой в сельской больнице, а в апреле 2016-го подписала контракт и пошла служить в армию.















Прощание с Сабиной Галицкой. Фото: Zhitomir.info

Прощание с Сабиной Галицкой. Фото: Zhitomir.info

Прощание с Сабиной Галицкой. Фото: Zhitomir.info

Прощание с Сабиной Галицкой. Фото: Zhitomir.info

Прощание с Сабиной Галицкой. Фото: Zhitomir.info

Прощание с Сабиной Галицкой. Фото: Zhitomir.info

Прощание с Сабиной Галицкой. Фото: Zhitomir.info

Родные говорят, Сабина не рассказывала, что спасает людей на линии соприкосновения. У нее остались родители и 19-летний брат, который два месяца назад пошел служить в 95-й десантно-штурмовую бригаду.

"Ничего, эти уроды пожалеют, что ступили на нашу землю. Я к ним приду. Пусть ждут", – говорит брат погибшей Павел Галицкий.

Проститься с медсестрой съехались сотни людей. Дорогу перед ней высыпали лепестками роз. Похоронили девушку на кладбище села Бараши Емильчинского района.

Напомним, 20 февраля боевики и российские военные на Донбассе 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В результате один военнослужащий погиб, пятеро ранены и еще двое получили боевые травмы. Погибшей оказалась медсестра медицинской роты Сабина Галицкая.

Zhitomir.info