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Лесной пожар в Луганской области: один очаг потушили, еще с двумя борются

4 сентября, 17:13

Руслан Ровик Руслан Ровик

Спасатели двое суток боролись с огнем

В Луганской области ликвидировано возгорание сухой травы в Станично-Луганском районе.

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Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, продолжается борьба двумя очагами возгорания, возле сел Лобачово и Лопаскино в Новоайдарском районе, которые возникли 2 сентября.

"4 сентября в 15:30 очаг возгорания сухой травы вблизи села Болотенное Станично-Луганского района ликвидировано", – заявили спасатели.

Напомним, 2 сентября в Луганской области вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил сухую траву и лес в Станично-Луганском районе. Пламя распространялось в сторону нескольких населенных пунктов.

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Позже стало известно, что пожар мог вспыхнуть из-за поджога боевиками. Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, о поджоге свидетельствует характер движения пламени в эпицентре возгорания.

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Также мы сообщали о том, что к борьбе с огнем привлекли личный состав Вооруженных сил Украины, а позже появились сообщения о гибели в огне военнослужащего. Еще двое бойцов получили серьезные ожоги.

Ранее масштабный пожар возник в Новоайдарском районе. Тогда огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, погибли пять человек.

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Донбасс Луганская область пожар ГСЧС лесной пожар

Источник: Сегодня

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