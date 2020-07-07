Ликвидация пожара в Луганской области продолжается: что известно

По словам Погукай, на данный момент подтверждена гибель трех человек

На месте масштабного пожара в с. Смоляниново Луганской области работают спасатели ГСЧС, полиция, военнослужащие и врачи скорой помощи.

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Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

"В результате пожара в с. Смоляниново полностью сгорели 22 дома и 58-повреждены. Уничтожено огнем 80% дачных домов на дачном массиве возле озера Волчье", - отметила она..

По факту пожара начато уголовное производство по ст. 270 УК Украины (нарушение пожарной безопасности).

По словам Погукай, следователи продолжают проводить осмотр места происшествия. На данный момент подтверждена гибель трех человек.

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Кроме того, в Новоайдарскую больницу эвакуированы 23 жителя с. Смоляниново, из них – 16 детей эвакуированы в детское отделение. Среди взрослых эвакуированных 7 человек с диагнозами – термические ожоги тела, отравление продуктами горения, острая реакция на стресс.

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Также в Северодонецкую больницу были госпитализированы 5 человек, двум из них оказали помощь и они покинули лечебное учреждение.

"Сотрудники полиции, спецназовцы, бойцы батальона Луганск-1 и патрульные полицейские всю ночь будут патрулировать в поселке Смоляниново и на территории дачного массива у озера Волчье, чтобы предотвратить мародерство, воровство и не допустить совершения других правонарушений", – отметила Погукай

Между тем глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай считает, что причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области может быть поджог. В настоящее время, по его данным, площадь пожара составляет около 100 га.

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Отметим, что по информации министра внутренних дел Арсена Авакова, погибли шесть человек. Тогда как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил гибель пяти украинцев. Спасатели также говорят о пяти погибших.

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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