Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности (онлайн)
Лидер боевиков был убит в результате взрыва в ресторане в Донецке
21:44 Причины и поводы для убийства Захарченко в комментарии сайту "Сегодня" объяснил военный обозреватель, координатор группы "Информационное Сопротивление" Юрий Карин.
По мнению военного обозревателя, это связано с тем, что в будущем Путин планирует привести к власти пророссийского президента Украины и организовать прямые переговоры с марионетками Кремля на Донбассе.
Кроме того, Карин не исключает и версию борьбы за территорию между ФСБ и ГРУ, в результате чего Захарченко и "убрали", а также, связывает убийство с кровной местью.
21:29 Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о международном терроризме по факту убийства Захарченко, ранения министра доходов и сборов Тимофеева и неизвестной девушки.
"В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК РФ ("Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку")", - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
21:26 Президент России Владимир Путин выразил соболезнования "родным и близким" убитого главаря боевиков т.н. "ДНР" Александра Захарченко, погибшего в результате взрыва в одном из ресторанов Донецка. Об этом говорится на сайте Кремля.
"Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание", – отметил Путин.
21:22 В Донецке сохраняется напряженная ситуация после через несколько часов после сообщения о гибели главаря т.н."ДНР" Александра Захарченко, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
По его словам, сейчас на территории ОРДО, после взрыва в Донецке, активисты и местные источники сообщают, что спецслужбы т.н."ДНР" повально задерживают людей прямо на улицах
21:10 Российское издание Life со ссылкой на собственные источники сообщает, что к убийству Захарченко может быть причастен один из его охранников. Как выяснилось, охранник Захарченко внезапно исчез с места взрыва. Все пропускные пункты на границе "ДНР" перекрыты, подозреваемого разыскивают.
21:09 Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что быстрая реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует о "желании прикрыть своих марионеток".
20:26 В российском МИД отреагировали на гибель Захарченко - представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что за взрывом в центре Донецка, в результате которого погиб главарь так называемой "ДНР", стоит "киевский режим".
20:12 В соцсети Twitter опубликовали видео с места взрыва, в котором был убит Захарченко:
Видео с места взрыва (кафе "Сепар") #Донецк pic.twitter.com/feOSP541DX— Necro Mancer (@666_mancer) 31 серпня 2018 р.
К 19:30 боевики оккупированной части Донецкой области заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по словам боевиков, причастны к гибели Захарченко.
19:20 Появилось фото с места взрыва, в котором погиб Захарченко:
Тем временем, как сообщают жители оккупированного Донецка, боевики в городе объявили чрезвычайное положение: все выезды из Донецка перекрыты.
18:58 В СБУ подтвердили смерть главаря боевиков Захарченко в результате взрыва в донецком ресторане.
Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.
Около 18:15 31 августа в российские СМИ от источников в среде боевиков стали поступать сообщения о том, что главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в оккупированном Донецке.
Взрыв произошел в ресторане "Сепар". При этом, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в среде боевиков, также пострадал глава "минфина" т.н. "ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент").
Вы сейчас просматриваете новость "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности (онлайн)". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"