Литва может оказать шефскую помощь по развитию Авдеевки – Климкин

Речь идет не об отдельном объекте, а о развитии всего города

Литва может взять шефство над Авдеевкой Донецкой области с целью содействия восстановлению и развитию города. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе выступления перед руководителями иностранных дипломатических представительств Украины и военнослужащими ВСУ в Авдеевке.

"Наши литовские друзья намереваются взять своеобразное шефство над Авдеевкой. Причем не просто шефство над отдельным объектом, а рассмотреть возможность того, как именно литовское присутствие – а литовцы являются нашими настоящими друзьями – сможет поднять Авдеевку", – сказал Климкин.

Климкин также добавил, что украинские дипломаты будут стремиться, чтобы такое шефство было установлено над городами, расположенными на подконтрольных украинской власти территориях, а после деокупации – и всего Донбасса.

"И это у нас обязательно выйдет", – убежден глава украинского МИД.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко во время визита в Авдеевку поручил украинским послам работать над привлечением средств Запада для восстановления разрушенного российской войной Донбасса.



