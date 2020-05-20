"ЛНР" готовится отодвинуть линию соприкосновения на Донбассе

Боевики "ЛНР" хотят отодвинуть линию соприкосновения на Донбассе и привели в полную боевую готовность "народную милицию Луганской народной республики".

Об этом сообщают российские СМИ.

Причиной для таких возможных действий они называют якобы обстрелы со стороны украинских военных. Хотя на самом деле, именно враг обстреливал украинские позиции из минометов, гранатометов и другого оружия.

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Оккупанты винят украинских военных в обстреле, в результате которого якобы была повреждена линия электропередачи, которая питала критически важные объекты инфраструктуры, социальные объекты и жилой сектор. "Вооруженные силы ЛНР" не оставят произошедшее без "адекватного ответа", – обещают боевики.

Мол, в "ЛНР" хотят отодвинуть линию соприкосновения от линии электропередачи.

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Заметим, что сейчас в Луганске – серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением города, которые грозят гуманитарной катастрофой.

Сейчас ситуация с обеспечением безопасности на линии соприкосновения остается сложной. Обстрелы со стороны боевиков не утихают.

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Напомним, что за прошлые сутки, 19 мая, российские боевики устроили 10 обстрелов на Донбассе.

Видео: Facebook

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