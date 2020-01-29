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Лучше бы презервативы выпустили: в "ДНР" появились монеты с лидером боевиков

29 января, 15:00

Памятная монета с портретом Александра Захарченко и ее цена возмутили пользователей соцсетей

Фото: crb-dnr.ru

Фото: crb-dnr.ru

Подконтрольное России руководство так называемой "ДНР" выпустило тираж серебряных монет посвященных ликвидированному в августе 2018 года главарю террористов Александру Захарченко.

Как говорится на сайте "Центрального банка ДНР", монета изготовлена из серебра 925-й пробы ограниченным тиражом в 200 экземпляров, помещена в подарочный бархатный футляр и имеет номерной сертификат.

Стоимость такого каждого экспоната из тиража террористы оценили в 3000 рублей (почти 1200 гривен), что возмутило жителей оккупированных территорий, которые получают нищенские зарплаты и пенсии.

Также их задело о том, в честь кого была сделана монета.

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Напомним, Александр Захарченко погиб в результате взрыва, который произошел 31 августа в донецком ресторане "Сепар".

Прошлой осенью террориста решили увековечить в итальянском Турине, где в районе Борго-Виттория появился мурал в честь. Впрочем, вскоре неизвестные "доработали" граффити, дописав на нем "Assasino" и "Вбивця".

Мы также писали, что в первую годовщину убийства, 31 августа 2019 года, в оккупированном Донецке открыли бюст Захарченко, который вызвал у пользователей соцсетей лишь смех.

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боевики нумизмат оккупированные территории ОРДЛО Александр Захарченко

Источник: Сегодня

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