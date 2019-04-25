Лучший волонтер Фонда Юлия Боровик: "Для нас чужой боли не бывает"

Девушка вступила в ряды волонтеров Фонда Рината Ахметова осенью 2017 года

С начала конфликта на Донбассе волонтерами Фонда Рината Ахметова стали 5000 человек. Все эти люди добровольно, по зову сердца присоединились к инициативе Рината Ахметова. В дождь и снег, под обстрелами они идут к каждому человеку, который нуждается в помощи. Желтый жилет с надписью "Поможем!" стал символом надежды для мирных жителей Донецкой и Луганской областей, пострадавших в результате вооруженного конфликта.

Поэтому Фонд решил учредить специальную награду и попросил людей, получающих помощь, проголосовать за лучшего волонтера.

Бригадами мобильной выдачи было опрошено порядка 1000 человек, получающих помощь Рината Ахметова. Большинство поддержало волонтера Юлию Боровик.

"Не ожидала, что люди проголосуют за меня. В нашей волонтерской группе я единственная девушка и ожидала, что победит кто-то из парней. Но приятно получить эту награду", – сказала в благодарственном слове победительница.

Юлия Боровик родилась и выросла в Мариуполе, после окончания школы каждую неделю ездила в Донецк. Девушка всерьез увлеклась футболом и не пропустила ни одного домашнего матча ФК "Шахтер" в чемпионате Украины.

"До сих пор помню 2 мая 2014 года, когда горняки провели свой крайний матч на "Донбасс Арене". Тогда я еще не осознавала, что это был мой последний визит в Донецк. Когда начался вооруженный конфликт, не могла поверить, что такое может твориться у нас на Донбассе. Раньше мы слушали истории дедушек и бабушек о войне, поражались до глубины души, казалось, что с нами такое никогда не повторится", – рассказывает Юлия.















Осенью 2017 года Юлия вступила в ряды волонтеров Фонда Рината Ахметова. За полтора года работы в прифронтовой зоне видела многое:

"Первые мои впечатления от выездов были очень угнетающими. Мы ездили из одного населенного пункта в другой и везде видели одно и то же: разбитые дома и дороги, голод и нищету людей, их потухшие глаза. Но был и позитивный момент – мы везли людям надежду и участие. Они на глазах менялись, когда видели, что о них заботятся. Буквально заваливали благодарностями, бесконечными "спасибо" для Рината Ахметова и для нас, как его представителей".

Помнит Юлия и первые слезы, которые связаны с волонтерской деятельностью:

"Это было в Марьинке. Мы выдавали в этом городе продуктовые наборы в течение двух дней. И в конце первого дня, когда уже завершили работу, ко мне подошла очень старенькая бабуля и спросила, где получить помощь. Я с сочувствием и сожалением объяснила ей, что работа в этот день окончена и дополнительная машина с наборами выживания приедет только завтра. Женщина сказала, что живет на окраине города, прийти больше не сможет. Добавила, что помог бы сын, но он погиб при обстреле. Потом она рассказала, что живет в сгоревшем доме, попрощалась и медленно ушла. В этот момент у меня все сжалось в груди оттого, что в этой ситуации была бессильна. Ушла в машину и просто расплакалась. Вспомнила, что не записала фамилию бабушки и разрыдалась еще больше. А когда проревелась, минут 15 спустя, случайно встретила председателя совета ветеранов Марьинки Ивана Николаевича Санжаревского. Начала объяснять ему ситуацию, не зная никаких данных этой женщины. Пересказала всю историю, про сгоревший дом и про то, что она там совсем одна. В течение второй половины дня мы были с ним на связи и чудом удалось установить ее личность. У меня наступило душевное облегчение. А на второй день Иван Николаевич пришел на пункт выдачи, взял продуктовый набор для бабули и отвез ей. Я была очень рада. Самое удивительное, что в Марьинке больше двух тысяч человек получают помощь Рината Ахметова, за эту бабулю теперь набор получает кто-то из соседей. И каким-то необъяснимым образом паспорт этой женщины каждый раз попадает в руки именно мне. И каждый раз я успокаиваюсь тем, что эта женщина получила свой продуктовый набор. Улыбаюсь, а иногда даже плачу оттого, что бабуля жива. Мне понятно, что такое быть волонтером: воспринимать чужую боль как свою. Без души и сердца невозможно делать такую работу, которую делают сотрудники Фонда Рината Ахметова".

"Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова – это скорая гуманитарная помощь. Мобильные волонтеры выдали мирным жителям Донбасса свыше 550 тысяч продуктовых наборов. Но они оказывают и психологическую поддержку населению, лично проникаются историей каждого и продолжают это делать каждый день. Награждая Юлю Боровик, мы говорим слова благодарности каждому из 5000 волонтеров Фонда. Возможность помогать есть у каждого, а желание помогать – только у людей с большим сердцем", – сказала член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

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