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Луганская область осталась без телевидения: причина — долги за электроэнергию

Сегодня, 07:00

Телерадиоконцерн из-за своих долгов отключает антенны на прифронтовых территориях Украины

Фото: Pixabay
Луганская область осталась без телевидения: причина — долги за электроэнергию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cb4/141/5cacb4141eba1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cb4/141/5cacb4141eba1.jpg Донбасс Телерадиоконцерн из-за своих долгов отключает антенны на прифронтовых территориях Украины

Ни новостей, ни кино, ни развлекательных шоу. Уже почти неделю несколько районов Луганщины полностью отключены от телевидения и радио. Причина — более чем полтора миллиона гривен долга за электроэнергию, который Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) не доплатил "Луганскому энергетическому объединению". Из-за этого с минувшего четверга были обесточены все передатчики на определенных территориях. Примечательно, что это уже не первое такое отключение — с такой бедой ранее столкнулись жители Полтавщины и Сумщины. Здесь антенны не работали двое суток в марте.

После отключения аналогового вещания КРРТ значительно снизил объем услуг телевизионной индустрии. Это, естественно, привело к снижению доходов. Только вот расходы Концерн не оптимизирует. Снижение заработка пытается компенсировать ростом тарифов на обеспечение цифрового эфира. Или еще проще — отключением сигнала. При этом долг Концерна РРТ за электроэнергию накапливается с начала года. Это подтвердил одному из интернет-изданий сам руководитель концерна Сергей Микрюков. По его словам, сейчас только ведутся переговоры по восстановлению электроснабжения передатчиков Концерна.

Такое положение дел не устраивает телевизионщиков.

"Нельзя перекладывать свои проблемы и невозможность урегулировать собственную коммерческую деятельность на плечи своих заказчиков. Позиция Концерна в этой ситуации и допущение таких отключений вредит, прежде всего, населению Украины — существенно ограничивает доступ народа к постоянному потоку информации в тех регионах, где происходит отключение", — говорит руководитель телеканала "Украина" Виктория Корогород. 

"Медиа Группа Украина" призвала правительство вмешаться в ситуацию с систематическими отключениями ретрансляторов. В компании подчеркнули, что основная задача КРРТ — обеспечивать бесперебойную деятельность передатчиков. Но в период, когда украинцы особенно нуждаются в доступе к информации, руководство госучреждения постоянно допускает отключение.

"После введения новой технологической модели существования рынка (переход с аналогового на цифровое вещание) у Концерна было более полугода для того, чтобы оптимизировать свою деятельность, договориться о реструктуризации долга и привести свои расходы в соответствие со своими доходами, но вместо налаживания бизнес-процессов руководители Концерна пытаются доказать необходимость повышения тарифов на свои услуги", — сообщили в "Медиа Группе Украина".

"Мы считаем недопустимым отключение телевизионного вещания, особенно в период, определяющий судьбу страны, и призываем Кабинет министров обратить внимание на откровенно нерыночную позицию Концерна, которая еще и угрожает информационной безопасности страны", — заявили в компании.

В Концерне не называют дату включения, и на момент сдачи номера газеты "Сегодня" в печать вещание не возобновилось.

Напомним, ранее стало известно, что основатель одного из пропагандистских каналов России совершил самоубийство. Один из создателей российской пропагандистской телекомпании Игорь Малашенко умер в Испании.


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Тег телевидение, телеканалы, радио, вещание, КРРТ

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АВТОР:

Алевтина Нагорная

Источник:

Сегодня

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