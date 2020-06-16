Луганская область получила от Фонда Рината Ахметова современные аппараты ИВЛ

Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали два современных аппарата искусственной вентиляции легких Центральной городской больнице Рубежного в Луганской области. Событие состоялось в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" – одной из главных составляющих большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

"Фонд передает государственным учреждениям здравоохранения 32 аппарата ИВЛ. Это крупнейшая партия, которая пересекла границу Украины с начала карантина. Удалось выполнить практически невозможную задачу. Ведь аппараты ИВЛ пришлось искать по всему миру тогда, когда спрос на них стремительно возрос. Но эти сложности позади, и мы передаем современное оборудование в государственные медучреждения в самых разных уголках страны. Таким образом, высококачественная медицинская помощь будет доступна максимально большому числу людей. А поскольку работать аппараты будут долгие годы, будут спасены тысячи жизней", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Вручая сертификат на аппараты ИВЛ, представитель ДТЭК Виталий Шевченко отметил, что региону крайне необходима поддержка в борьбе с распространением коронавируса.

"Только совместными усилиями представителей общества, бизнеса и власти мы способны помочь стране в решении тех вопросов, которые стоят перед ней в этой чрезвычайной ситуации", – сказал Виталий Шевченко.

Как отметил руководитель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, помощь Фонда оказалась очень необходимой:

"Я хотел бы очередной раз поблагодарить Фонд Рината Ахметова за помощь Луганской области. Мы уже получали защитные костюмы для медиков и экспресс-тесты, а теперь дождались аппаратов ИВЛ. Я знаю, что за них в мире шла настоящая борьба. И все же, у нас они появились как раз вовремя".

Реклама

Новые аппараты ИВЛ впечатлили медиков не только своими возможностями, но и внешним видом.

"От себя лично и всех медицинских работников больницы хотел бы поблагодарить Фонд Рината Ахметова за неоценимую помощь и понимание проблем здравоохранения. Мне даже сложно представить, что это именно аппарат ИВЛ – настолько он современный и крутой. Это аппарат высокого класса. Большое спасибо", – сказал директор Центральной горбольницы Рубежного Эдуард Кравченко.

Кроме того, медики получили приятный и вместе с тем полезный подарок от Фонда – сертификаты на комплект медицинской спецодежды. Врачи смогут по QR-коду выбрать необходимые размеры одежды, которая будет сшита по спецзаказу.

Ранее Фонд Рината Ахметова передал Луганской области 30 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса, 6000 защитных костюмов для медиков, аксиометры, пульсометры, средства индивидуальной защиты.

Как сообщалось, аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили медики Львова, Ивано-Франковска, Краматорска, Константиновки и Бахмута. Всего государственным учреждениям здравоохранения будет передано 200 единиц самых современных моделей этой техники.

Реклама

"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь в спасении жизни людей. Он реализуется по программе "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама