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Луганская область в огне: эвакуировали около тысячи человек (фото)

1 октября, 12:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На месте пожаров работают почти 500 военных

В Луганской области из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали почти тысячу человек. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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Отмечается, что на месте возгораний работают 450 военнослужащих ВСУ и более 10 единиц тяжелой инженерной спецтехники. В штабе рассказали, что тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с.

На данный момент уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотенное и Северодонецк.

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Ранее сообщалось, что огонь повредил 250 зданий в Луганской области.

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Также добавим, что министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к масштабным пожарам в Луганской области могли привести обстрелы со стороны боевиков.

Видео: segodnya.ua

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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эвакуация военные Луганская область пожар
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