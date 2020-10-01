Луганская область в огне: эвакуировали около тысячи человек (фото)

В Луганской области из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали почти тысячу человек. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
Отмечается, что на месте возгораний работают 450 военнослужащих ВСУ и более 10 единиц тяжелой инженерной спецтехники. В штабе рассказали, что тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с.
На данный момент уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотенное и Северодонецк.
Ранее сообщалось, что огонь повредил 250 зданий в Луганской области.
Также добавим, что министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к масштабным пожарам в Луганской области могли привести обстрелы со стороны боевиков.
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