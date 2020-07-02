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Луганский боевик отказался сдать свой арсенал и уничтожил "коллег": видео подрыва

2 июля, 20:19

Руслан Ровик Руслан Ровик

В результате неудачной "спецоперации" погибли двое сотрудников оккупационного "МВД"

В оккупированном городе Ровеньки Луганской области, местные "стражи порядка" попытались разоружить боевика, который хранил крупный арсенал оружия и боеприпасов, однако их операция закончилась провалом – прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Как сообщил в своем Twitter блогер Денис Казанский, "антифашист" попросту отказался разоружаться и взорвал гранату под ногами своих "коллег".

Также он опубликовал видео момента взрыва, сделанное случайными очевидцами, которые проезжали по одной из улиц Ровеньков: они заметили несколько "полицейских" машин, стоящих у ворот одного из домов, и один из собеседников предположил, что там – "наркоманский притон".

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Видео: Twitter Дениса Казанского

Стоит добавить, что оккупанты на сайте так называемого "МВД ЛНР" признали гибель двух человек "при выполнении служебных обязанностей". В сообщении приводится краткая биография погибших, один из которых принимал участие в боях против Вооруженных сил Украины, однако нет данных об обстоятельствах их гибели.

Напомним, что недавно боевики на Донбассе умудрились уничтожить собственный склад боеприпасов из-за неосторожного обращения со снарядами, а российские пропагандисты пытались представить это как результат обстрела Объединенных сил.

Отметим, что у противника это далеко не первый инцидент. Как сообщали новости "Сегодня", в феврале в Горловке боевики сожгли свой склад боеприпасов. И снова "фейерверк" произошел в результате нарушения мер безопасности и неосторожного обращения с боеприпасами.

А в мае уже ВСУ уничтожили склад боеприпасов боевиков. Бойцы 53-й бригады наказали противника за обстрелы и ответным огнем точно попали в нужно место.

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взрыв боевики Луганская область ровеньки оккупанты

Источник: Сегодня

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