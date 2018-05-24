Лукашенко сделал заявление по Донбассу и миротворцам

Сегодня, 12:47

Президент Беларуси констатировал, что до сих пор ни один пункт Минских соглашений полностью не выполнен

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не рвется в миротворцы на Донбасс, но будет делать все для разрешения конфликта, передает ТАСС.

"Многие начинают нас упрекать, что мы якобы рвемся в миротворцы, мы никуда не рвемся, у нас своих проблем достаточно, но я говорил о нашей заинтересованности в спокойствии в Украине", – сказал Лукашенко, выступая в четверг, 24 мая, на форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех".

Лукашенко напомнил, что Донбасс – ближайшая к Беларуси "и географически, и в человеческом отношении горячая точка". Он подчеркнул, что украинцы, как и россияне близкий белорусам народ.

По его словам, если в Украине "не будет мира, будет жарко не только нам, но и всем вам".

"Этот конфликт нужно не только как можно раньше погасить, ликвидировать. И в этом вы на нас можете рассчитывать", – сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент подчеркнул, что в каком бы формате ни проходили переговоры, будь то переговоры "нормандской четверки", Контактной группы или двухсторонние встречи Волкер – Сурков – "стороны всегда могут рассчитывать на содействие Беларуси".

Между тем, Лукашенко констатировал, что до сих пор ни один пункт Минских соглашений полностью не выполнен. Он также отметил, что Европа может показать пример в решении вопросов между Востоком и Западом, в том числе украинского кризиса.

"Европа может и должна показать пример в решении вопросов существующих между Востоком и Западом, стать местом урегулирования злободневных проблем, прежде всего, таких как украинский кризис", - сказал он.

Ранее министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что Минск готов отправить миротворцев на Донбасс.
Донбасс, Беларусь, Лукашенко, миротворцы

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