Любви хватит на всех: семья в Мариуполе взяла из интернатов девятерых детей

Они приняли в свою семью девятерых детей и мечтают о новом пополнении. Супруги Паламарчуков из Мариуполя девять лет воспитывают детей из интернатных учреждений. А чтобы взять еще – создали детский дом семейного типа. Говорят: любви хватит на всех. "Сегодня" расскажут, как мама с папой меняют жизнь ребенка.

У многодетной мамы целый день расписан по минутам.

"Да, это сложно, да, это трудно, но я лично счастлива", – говорит воспитатель детского дома семейного типа Ольга Паламарчук.

Девять детей нуждаются в постоянной заботе и любви.

"Когда я заболела, то они все время обо мне заботились, давали мне лекарства горькие, но я их пила, потому что понимала, что это для моего же блага", – рассказывает воспитанница детского дома семейного типа Ксения.

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Девятилетняя Ксения уже привыкла к новой жизни. Вместе с братом попала в семью полгода назад. С первых дней родителям пришлось бороться за здоровье девочки. Ксюша была обессилена, истощена и отставала в физическом развитии.

"У нее был желудок в три раза меньше возрастной нормы. Она настолько мало кушала, что у нее уже не было аппетита", – вспоминает воспитатель детского дома семейного типа Ольга Паламарчук.

Но девочка быстро начала поправляться. Ей помогли забота родителей и хорошее питание.

"Некоторые мои любимые блюда – это пюрешка с колбасой и макароны с сыром", – говорит Ксения.

Самой старшей воспитаннице этого дома семейного типа – 18 лет, самому младшему – всего девять месяцев. Каждый требует особого отношения.

"Ребенок попал в семью. Что мы делаем в первую очередь? Учеба или личностные отношения? Как соблюдать баланс, чтобы не было выгорания, не было, знаете, такого равнодушия?" – перечисляет вопросы, которые возникают во многих детских домах семейного типа, воспитатель Ольга Паламарчук.

Справиться с жизненными ситуациями родителям помогают профессиональные психологи. Такие встречи уже не первый год организует Фонд Рината Ахметова.

"Эти мероприятия, которые организовывает Ринат Ахметов, очень важны, и чем больше их будет, тем будет лучше", – говорит воспитатель детского дома семейного типа Владимир Паламарчук.

"Фонд Рината Ахметова проводит тренинги, вебинары и консультации, которые помогают найти ответы на очень важные вопросы, связанные с воспитанием детей", – рассказывает менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова Оксана Ищук.

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Паламарчуки мечтают, чтобы у всех детей, которые сейчас живут в интернатах, были мама и папа. А будущим приемным родителям советуют чаще заходить на портал "Сиротству – нет!". Благодаря проекту Фонда Рината Ахметова к семьям попали уже около десяти тысяч детей.

"Это огромное дело, я не знаю, кто еще занимается этим в нашей стране, кроме Ахметова, Рината Ахметова. Я не сталкивалась ни с какой другой организацией, которая бы помогала всем видам устройства семьи", – говорит воспитатель детского дома семейного типа Ольга Паламарчук.

Сейчас на портале "Сиротству – нет!"- более пять тысяч анкет мальчиков и девочек, которые нуждаются в семейном тепле.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог детям из Мариуполя услышать мир.

Также мы писали о том, что Ринат Ахметов выделил 300 млн гривен на борьбу с коронавирусом в Украине.

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