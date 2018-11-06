Людей пугают и заставляют: как боевики на Донбассе решают проблему с явкой на "выборы"

Местных жителей пугают наказанием за игнорирование "выборов", особенно для пенсионеров и бюджетников

Оккупационные "власти" в т.н. "ДНР" и "ЛНР", которые досрочно начали "выборы" на Донбассе, заставляют местных жителей идти голосовать, а в придачу к ним и российских военных. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупанты принимают жесткие меры для предотвращения провала т.н. "выборов" 11 ноября из-за угрозы низкой явки избирателей. Также отмечается, что более 40% боевиков также намерены избежать голосования, что настораживает оккупационное командование.

"С 5 ноября начат процесс досрочно-принудительного привлечения к голосованию личного состава в большинстве подразделений российских оккупационных войск. В частности, командиры передовых подразделений обязаны совместно с представителями выездных "избирательных участков" обеспечить участие в голосовании 100% личного состава и гражданского населения, находящегося в районах расположения передовых позиций оккупантов, должны быть и включены в списки избирателей", – говорится в сообщении.

Также разведка отмечает, что оккупанты распространяют слухи об усилении ответственности за игнорирование голосования, особенно суровые наказания грозят бюджетникам и пенсионерам.

Как мы писали, луганчан на "выборы главы ЛНР" заманивают пополнением мобильного счета. Представители "компании" будут стоять возле каждого избирательного участка в фирменной одежде и раздавать карты пополнения каждому проголосовавшему. А вот луганчане сразу раскусили мошенников: "Очень похоже на подкуп, как и ярмарки с бросовыми ценами возле участков – объявления уже висят".

Отметим, что "волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.