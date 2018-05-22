Люди из прифронтового села на Донбассе рассказали, как живут под обстрелами

Хлеб в село завозят три раза в неделю, а в очереди записываются заранее

В селе Лебединском Донецкой области хлеб в магазин завозят три раза в неделю, общественный транспорт не ходит из-за постоянных обстрелов, а собственные автомобили есть лишь у нескольких человек.

"Иногда хватает на всех, а иногда не хватает", – рассказала об очередях за хлебом местная жительница Альгина Шильке.

В самом магазине лежит список жителей, которые заказали хлеб.

"Если не записался, хлеба не купишь. Хозяин ввел обязательный заказ хлеба", – добавила жительница Лебединского Алла Новикова.

Также женщина рассказала и о другом списке, в которое попали жители села, дома которых полностью разрушены обстрелами.

"Уехала на работу, а в семь часов уже позвонили сказали, что дом разбитый", – припомнила она.

Ее двухэтажный дом уже второй год стоит в руинах. В тот же день под обстрел попала и местная школа, но сегодня об этом напоминают лишь мелкие детали. Бывший вид зданию жители села вернули самостоятельно.

"Ждем детей, мешает пока обстановка. Если у нас будет коллектив педагогический хороший, то дети будут возвращаться из Мариуполя, и будут все здесь учиться", – предположила Юлия Самойлова, исполняющая обязанности главы Лебединского сельсовета.

При этом не на камеру она призналась, что найти учителей для школы невозможно. Среди местных нужного количества педагогов не набрать, а из ближайших районов учителям добраться невозможно – с Лебединским нет автобусного сообщения, люди ездят попутками.

"Бывает, час-полтора стоишь здесь, а потом обратно стоишь часа два. Вот так вот ездим", – объяснила жительница села Альгина Шильке.

Сельсовет готовит обращение в Донецкую областную администрацию с просьбой продлить маршрут, который соединяет село Сопино с Мариуполем – тогда автобус сможет заезжать и в Лебединское.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела боевиками Троицкого погибли мать, отец и ребенок. Люди прятались в подвале, решили, что стрельба закончилась, и вышли, но прилетел последний снаряд боевиков.

А вечером 21 мая во время обстрела боевиков была ранена пожилая женщина из Зайцево – у 60-летней местной жительницы диагностировали минно-взрывную травму и госпитализировали.