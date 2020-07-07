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"Люди в огненном кольце": очевидец о страшном пожаре в Луганской области

7 июля, 18:24

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В селе Смоляниново сгорели десятки дачных и жилых домов

Из-за крупного пожара в Новоайдарском районе Луганской области в охваченное огнем село Смоляниново уже выехала колонна пожарных машин. Пламя, которое уже перекинулось на жилые дома, пожарным помогают тушить местные жители.

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Об этом сообщил собственный корреспондент сайта "Сегодня", уточнив, что главная дорога и дорога через село Пурдовку в Смоляниново перекрыты.

"Только что звонили с лесной дороги от айдарской трассы в садоводство. Люди в огненном кольце вместе с машинами, не могут выбраться на трассу. Кошмарный пожар в садоводстве по дуге 5-6 км. Час назад до нашего дома было 50 метров, не более. Я в севере. Второй раз за 6 лет уехал с одной и той же сумкой, с которой в 2014-м уехал", – сказал нашему корреспонденту местный житель Владимир.

Как уже сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, огонь уничтожил не менее 80 дачных и 30 жилых домов в Смоляниново.

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Видео: ГСЧС

Напомним, ранее глава ГСЧС Николай Чечеткин обратился к украинцам и заявил, что с начала 2020 года в украинских экосистемах произошли десятки тысяч пожаров. По его словам, основной причиной является человеческий фактор: люди либо сознательно поджигают поля, либо неаккуратно ведут себя с огнем.

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Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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Луганская область пожар

Источник: Сегодня

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