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"Людям нужны не только продукты" – представитель ООН о помощи Фонда Рината Ахметова мирным жителям Донбасса

Сегодня, 14:32

Людям нужна поддержка, подчеркнул Пабло Матэу

/ Фото: fdu.org.ua

"Конфликт на востоке Украины унес жизни тысяч людей. Десятки тысяч мирных жителей получили ранения. Миллионы пострадали. Для ООН очень важно принимать участие в мероприятиях, которые работают на укрепление мира. Фонд Рината Ахметова оказывает жителям Донбасса большую поддержку. Важно, что эта помощь не ограничивается доставкой продуктов и лекарств".

Такое мнение высказал представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу по итогам пикника, организованного в санатории "Жовтень", под Киевом. Место для мероприятия выбрали неслучайно – именно здесь проходят курс реабилитации участники проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей". В неформальной встрече приняли участие представители посольств, международных и общественных организаций, государственных органов. Вместе с официальными лицами мальчики и девочки участвовали в мастер-классе по приготовлению бургеров, обедали и рисовали картину под названием "Планета мечты".

"Я очень рад здесь быть. Я увидел во время сегодняшнего мероприятия много любви от родителей. Много участия от Фонда Рината Ахметова. И увидел много потенциала и талантов от детей. Каждый из них при желании может стать художником или поваром. Они могут стать вообще кем угодно. Главное, что нужно для этого – немного поддержки. А именно поддержку дает этим детям и их родным Фонд Рината Ахметова", – добавил господин Матэу.

Фонд Рината Ахметова с 2016 года системно занимается реабилитацией раненых детей. За эти годы мальчики и девочки, живущие по обе стороны линии соприкосновения, прошли свыше 130 курсов лечения и оздоровления. Этим летом участниками проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей" стали еще 22 человека.

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ООН фонд Рината Ахметова Реабилитация раненых детей

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