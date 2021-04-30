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Людям рассылают повестки – будут большие учения: что происходит в "Л/ДНР"

30 апреля, 16:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вражеские бандформирования во время командно-штабных учений будут тренироваться наступать. Они готовятся к новой войне?

Оккупационные войска т.н. "ДНР" и "ЛНР" готовятся к масштабным военным учениям в мае, на которые вызывают даже гражданских – повестки уже рассылаются полным ходом. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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На данный момент на оккупированных территориях проводится боевая подготовка в соединениях и частях "первого и второго армейских корпусов". В частности, проводятся контрольные занятия по вождению боевых машин, учебные стрельбы, в том числе ночные, продолжаются сборы снайперов.

А вот с 18 по 22 мая оккупантами запланировано проведение командно-штабных учений "первого и второго армейских корпусов", на которых отработают наступательную тематику с обязательным привлечением резервистов из числа местных жителей. В так называемых "военкоматах" уже выдаются повестки, причем без прохождения медицинской комиссии. Всего к учениям планируется привлечь около тысячи резервистов.

Также в разведке отметили, что оккупанты не прекращают хаотическое дистанционное минирование местности противопехотными минами, которые запрещены международными договорами, что несет дополнительную угрозу для гражданского населения.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе засекли российскую технику. Бронеавтомобили точно не могли "найти в шахтах" "Л/ДНР" – они выпускаются только в РФ.

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Тем временем спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что шансов на пасхальное перемирие на Донбассе почти нет.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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