Людям рассылают повестки – будут большие учения: что происходит в "Л/ДНР"

Вражеские бандформирования во время командно-штабных учений будут тренироваться наступать. Они готовятся к новой войне?

Оккупационные войска т.н. "ДНР" и "ЛНР" готовятся к масштабным военным учениям в мае, на которые вызывают даже гражданских – повестки уже рассылаются полным ходом. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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На данный момент на оккупированных территориях проводится боевая подготовка в соединениях и частях "первого и второго армейских корпусов". В частности, проводятся контрольные занятия по вождению боевых машин, учебные стрельбы, в том числе ночные, продолжаются сборы снайперов.

А вот с 18 по 22 мая оккупантами запланировано проведение командно-штабных учений "первого и второго армейских корпусов", на которых отработают наступательную тематику с обязательным привлечением резервистов из числа местных жителей. В так называемых "военкоматах" уже выдаются повестки, причем без прохождения медицинской комиссии. Всего к учениям планируется привлечь около тысячи резервистов.

Также в разведке отметили, что оккупанты не прекращают хаотическое дистанционное минирование местности противопехотными минами, которые запрещены международными договорами, что несет дополнительную угрозу для гражданского населения.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе засекли российскую технику. Бронеавтомобили точно не могли "найти в шахтах" "Л/ДНР" – они выпускаются только в РФ.

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Тем временем спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что шансов на пасхальное перемирие на Донбассе почти нет.

Видео: Сегодня

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