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Максима Бойченко переизбрали мэром Мариуполя

2 ноября, 17:08

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На втором месте по количеству голосов Владимир Клименко

Мэр города Мариуполь Донецкой области Вадим Бойченко победил на выборах городского головы. Он баллотировался от партии "Блок Вадима Бойченко".

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Такие данные опубликовала Мариупольская городская территориальная избирательная комиссия, передает "Суспильне".

Так, Бойченко получил 64,57% голосов. На втором месте выдвиженец партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Владимир Клименко. У него 25,84% голосов.

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Напомним, за пост главы Мариуполя боролись пять кандидатов от четырех партий.

Также мы писали, что по данным экзитпола, в городе Мариуполь Донецкой области в горсовет хотели попасть 10 партий, однако прошли только пять. Больше всего набрала партия "Блок Вадима Бойченка".

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Мариуполь мэр местные выборы
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