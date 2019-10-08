Маленькая Вика из Донецка потеряла слух из-за антибиотиков – Фонд Рината Ахметова помогает ей услышать мир

В Украине недостатки слуха имеют десятки тысяч людей. Годовалая Вика из Донецка тоже не слышит голос мамы и окружающий мир. Она потеряла слух после лечения антибиотиками. После рождения ребенок провел три месяца в реанимации. Теперь у малышки четвертая степень тугоухости.
"Используются в реанимации сильнейшие антибиотики, которые влияют негативно на организм" – вспоминает Елена Миронович, мама Виктории
Болезнь девочки может прогрессировать и закончиться полной глухотой.
Наталья Кузнецова, слухопротезистка:
"Мы подобрали супер мощные цифровые аппараты с компьютерной настроечкой. Они заводят все нервные окончания и не дают слуху теряться дальше"
Эти слуховые аппараты настраиваются автоматически и учитывают особенности каждого пациента. Елена сейчас в декретном отпуске. Денег не хватает, и купить такие слуховые аппараты она бы не смогла. Но выход был найден:
"Мы обратились в Фонд Рината Ахметова. Становится легче жить, зная что таким деткам помогают, что их не оставляют одних в беде".
Детям с нарушениями слуха Фонд Рината Ахметова помогает с 2007 года. Уже установлено 156 высокочувствительных слуховых аппаратов.
"У молодых семей нет денег, поэтому здесь Фонд Рината Ахметова очень хорошо помогает" – объясняет Наталья Кузнецова, слухопротезистка
Когда аппараты аккуратно устанавливают в уши маленькой Виктории, и все проходит успешно, мама Лена не может сдержать слез:
"Мои дети это лучшее, что у меня есть в моей жизни, и ради них стоит жить".
У дочки непременно все получится – уверена Елена. К тому же, ее сестра-близнец уже произнесла первые слова.
"Я благодарю Рината Леонидовича за то, что он подарил шанс Вике на полноценное будущее" – говорит Елена.
Ведь когда ребенок слышит, обычная прогулка превращается в увлекательное приключение.
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