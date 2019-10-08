Маленькая Вика из Донецка потеряла слух из-за антибиотиков – Фонд Рината Ахметова помогает ей услышать мир

Фонд Рината Ахметова помогает детям с нарушениями слуха с 2007 года

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В Украине недостатки слуха имеют десятки тысяч людей. Годовалая Вика из Донецка тоже не слышит голос мамы и окружающий мир. Она потеряла слух после лечения антибиотиками. После рождения ребенок провел три месяца в реанимации. Теперь у малышки четвертая степень тугоухости.

"Используются в реанимации сильнейшие антибиотики, которые влияют негативно на организм" – вспоминает Елена Миронович, мама Виктории

Болезнь девочки может прогрессировать и закончиться полной глухотой.

Наталья Кузнецова, слухопротезистка:

"Мы подобрали супер мощные цифровые аппараты с компьютерной настроечкой. Они заводят все нервные окончания и не дают слуху теряться дальше"

Эти слуховые аппараты настраиваются автоматически и учитывают особенности каждого пациента. Елена сейчас в декретном отпуске. Денег не хватает, и купить такие слуховые аппараты она бы не смогла. Но выход был найден:

"Мы обратились в Фонд Рината Ахметова. Становится легче жить, зная что таким деткам помогают, что их не оставляют одних в беде".

Детям с нарушениями слуха Фонд Рината Ахметова помогает с 2007 года. Уже установлено 156 высокочувствительных слуховых аппаратов.

"У молодых семей нет денег, поэтому здесь Фонд Рината Ахметова очень хорошо помогает" – объясняет Наталья Кузнецова, слухопротезистка

Когда аппараты аккуратно устанавливают в уши маленькой Виктории, и все проходит успешно, мама Лена не может сдержать слез:

"Мои дети это лучшее, что у меня есть в моей жизни, и ради них стоит жить".

У дочки непременно все получится – уверена Елена. К тому же, ее сестра-близнец уже произнесла первые слова.

"Я благодарю Рината Леонидовича за то, что он подарил шанс Вике на полноценное будущее" – говорит Елена.

Ведь когда ребенок слышит, обычная прогулка превращается в увлекательное приключение.

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