Мариуполь получил еще одну партию ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Современное оборудование способно помочь медикам в борьбе с тяжелыми последствиями COVID-19

Мариуполь принимает мощный удар пандемии коронавируса. По количеству больных город лидирует в Донецкой области. Ежесуточно там обнаруживают почти сотню новых случаев заражения.

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В больницах приняты чрезвычайные меры, но медики признают, что без современного оборудования спасать больных невозможно.

"Мы находимся в одной из палат, предназначенных для приема пациентов с подозрением на COVID-19", – показывает помещение завотделением анестезиологии Роман Акименко.

Боксы для больных коронавирусом обустроили даже в перинатальном центре Мариуполя.

"Инфекция коронавируса поражает ткань легких, и приходится проводит искусственную вентиляцию легких", – объясняет Роман Акименко.

За время карантина здесь получили помощь десятки будущих матерей с подозрением на инфекцию. У многих – схожие симптомы.

"Несколько дней высокая температура, кашель, насморк, и самое главное – потеря чувствительности – нюха и вкуса", – рассказывает завотделением.

Последние месяцы количество новых случаев в Мариуполе постоянно растет.

"Участились пневмонии, увеличилось количество тяжелых больных", – признается анестезиолог Константин Мамчур.

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В больнице № 6 одновременно находятся десятки пациентов – либо с подозрением на инфекцию, либо больных COVID-19. Некоторые – в тяжелом состоянии. Такая ситуация – во многих медучреждениях.

"Сейчас в реанимации находятся 18 больных, из них восемь – на аппаратах ИВЛ. Они в тяжелом состоянии, все 18 в тяжелом состоянии", – говорит и.о. директора мариупольской больницы № 9 Александр Железняк.

В таких случаях современное оборудование спасает жизнь. Во время пандемии особенно нужны аппараты искусственной вентиляции легких.

"Мы, Фонд Рината Ахметова, СКМ, компании Метинвест, ДТЭК по всей Украине сегодня передаем аппараты ИВЛ для спасения жизней наших украинцев", – говорит директор по персоналу комбината "Азовсталь" Константин Войцеховский.

Фонд Рината Ахметова передал Мариуполю еще четыре современных аппараты ИВЛ. Два – в больницу № 6 и перинатальный центр. В целом же город получил 10 таких устройств.

"Огромное, конечно, спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что он расширяет наши возможности в оказании помощи жителям нашего города", – говорит завотделением анестезиологии мариупольской больницы №9 Ольга Тимошенко.

Преимущество аппаратов искусственной вентиляции легких в том, что они современные, высокотехнологичные и простые в использовании.

"Здесь очень доступное меню. Мы выбираем тип пациента, выбираем режимы вентиляции и просто нажимаем кнопочку "подтвердить", и происходит вентиляция легких", – объясняет инженер медицинской компании Сергей Святенко.

Фонд закупил более 200 аппаратов ИВЛ. Большинство из них уже передали в государственные больницы.

"Фонд Рината Ахметова остается единственной в Украине организацией, которая помогает государственному здравоохранению так масштабно и системно", – подчеркивает директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

"Фонд Рината Ахметова – это яркий пример системной, комплексной и самое главное, своевременной помощи, нам, городу Мариуполю", – заявляет мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

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С начала пандемии Фонд Рината Ахметова оказал помощь медикам и лечебным учреждениям 17 областей Украины.

Ранее "Сегодня" писали о том, что аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили медики Покровска.

Новости "Сегодня" также сообщали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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