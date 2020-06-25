Мариуполь получил от Фонда Рината Ахметова два высококлассных аппарата ИВЛ

Такие аппараты будут актуальны даже через много лет и необходимы для оказания помощи тяжелым больным, для спасения жизни людей по всей Украине

Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали городской больнице скорой медицинской помощи Мариуполя два высококлассных аппарата искусственной вентиляции легких производства Франции. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Борьба с эпидемией коронавируса продемонстрировала высокий профессионализм украинских медиков. Вместе с тем, вопрос материально-технического обеспечения оставался актуальным. Поэтому Фонд приобрел и передает государственным больницам в регионах 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Такие аппараты будут актуальны даже через много лет и необходимы для оказания помощи тяжелым больным, для спасения жизни людей по всей Украине", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

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Сертификаты на высококачественную медицинскую технику представитель Метинвеста Константин Войцеховский передал главврачу Мариупольской городской больницы скорой медицинской помощи Сергею Орлеанскому.

"Вы приняли вызов в борьбе со страшным недугом, который поразил миллионы людей во всем мире. Большое вам спасибо за дело во благо Украины. Ведь нет ничего дороже человеческой жизни", – сказал Константин Войцеховский

В свою очередь Сергей Орлеанский поблагодарил за помощь, отметив ее значение:

"Спасибо большое. Это очень своевременная помощь. Новейший аппарат с широкими интеллектуальными возможностями – большое подспорье нашим врачам для спасения жизней мариупольцев".

Как отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, сегодня Украина столкнулась с такими вызовами, когда поддержка особенно важна:

"На протяжении всего периода борьбы с эпидемией это делает Фонд Рината Ахметова. Это 15 000 жизненно важных экспресс-тестов, которые дали самое главное – чувство безопасности. Это ПЦР-лаборатория, одна из самых мощнейших в Мариуполе. Благодаря этому мы можем намного эффективнее бороться за жизнь и здоровье каждого жителя Мариуполя: 90% заболевших выздоровели! Спасибо вам!".

Советник главы Донецкой облгосадминистрации Николай Трофименко добавил, что благодаря такой помощи система здравоохранения Мариуполя абсолютно готова даже к серьезному развитию ситуации.

"Это было бы невозможно без помощи социально ответственного бизнеса и Фонда Рината Ахметова. Хочу еще раз поблагодарить за такую системную и важную помощь Фонда и его учредителя", – сообщил Николай Трофименко.

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В завершение встречи медработники получили подарки от Фонда Рината Ахметова – сертификат на медицинскую одежду. По QR-коду, указанному на сертификате, можно заказать необходимый размер комплекта.

Как сообщалось, в начале июня Фонд Рината Ахметова доставил в страну 32 высококлассных аппарата ИВЛ. Это крупнейшая партия, которая пересекла границу Украины с начала карантина. Аппараты от Фонда получили медики Львова, Ивано-Франковска, Краматорска, Константиновки, Бахмута, Надворной, Старобельска, Рубежного и Кривого Рога и др.

"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь в спасении жизни людей. Он реализуется по программе "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

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