Українська
$ 27,53
33,57
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Мариуполь превращают в курорт: где и как отдохнуть на Азовском море по-новому (видео)

28 мая, 15:35

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Что нужно знать для хорошего отдыха в Мариуполе – цены на жилье, достопримечательности, интересные места и пляжи

Еще один украинский город превращают в морской курорт. Мариуполь размещен на берегу Азовского моря, так что имеет все шансы стать популярным среди туристов.

Реклама

"Сегодня" рассказывают, как и где можно отдохнуть гостям города.

Жилье

В Мариуполе есть варианты под разный кошелек. Во время курортного сезона можно найти пансионат, гостиницу или даже устроить ночь в палатках на берегу моря.

Чтобы сэкономить деньги и отдохнуть со всеми удобствами, лучше выбирать хостел – цена около 150 гривен. Также есть и люксовые номера, они обойдутся в 2400 гривен.

Больше о вариантах жилья смотрите здесь:

Реклама

Еда

В городе есть фастфуд, кафе и рестораны. Как выбрать заведение:

  • читайте отзывы в интернете. Местные жители любят делиться впечатлениями;
  • если хотите дешево поесть – ищите кафе для работников. Там сытный обед из нескольких блюд обойдется в 80 гривен;
  • спрашивайте у местных жителей на улице. Они скажут, где еда самая вкусная.

Более подробно о ценах за обед смотрите в нашем видео:

Развлечения

Туристический магнит города – пляж "Пещанка" и порт. В плохую погоду можно посетить зоопарк (цена 100 гривен), сквер возле Мариупольского драматического театра, парк "Веселка" с множеством цветов и детскими площадками.

В тренде
На Волыни многодетный отец покончил с собой. Подробности трагедии
Реклама

Как выглядят интересные места в городе:

Уютный Мариуполь

Мариуполь основали еще в 1778 году, но в городе практически нет старых домов.

Во дворах многоэтажек много клумб с цветами, детских площадок, даже есть зона для барбекю. При этом дворников у них нет, местные жители ухаживают за придомовой территорией самостоятельно.

Как местным жителям удалось сделать дворики мечты:

Реклама

Ранее мы писали, что украинцы ринулись скупать путевки – можно отдохнуть на 10 тыс. гривен.

Кроме того, "Сегодня" рассказывали, куда украинцы летали на отдых во время пандемии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Я поражена, как вы защищаете граждан": премьер Эстонии приехала на Донбасс (фото)Донбасс
Порошенко на передовой носил клубнику. Теперь из-за этого гудит весь Facebook – фото
Порошенко на передовой носил клубнику. Теперь из-за этого гудит весь Facebook – фотоВласть
Перешла минное поле, чтобы попасть в Украину: 16-летняя девочка сбежала из
Перешла минное поле, чтобы попасть в Украину: 16-летняя девочка сбежала из "ДНР"Донбасс
На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ: где погиб военный
На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ: где погиб военныйДонбасс
Дрон-великан, как у ОБСЕ. Боевики на Донбассе получили новую опасную технику
Дрон-великан, как у ОБСЕ. Боевики на Донбассе получили новую опасную техникуДонбасс
ТКГ договорилась разблокировать работу двух КПВВ на Донбассе
ТКГ договорилась разблокировать работу двух КПВВ на ДонбассеДонбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять