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Масштабные пожары на Донбассе: пострадавшим жителям выделят помощь

8 июля, 11:30

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Кабмин рассмотрит выделение средств 8 июля

Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Луганскую область в связи с масштабными пожарами, пообещал выделить 300 тысяч гривен каждой семье, которая потеряла дом. Об этом заявил глава страны во время брифинга.

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Зеленский уточнил, что правительство должно согласовать выделение средств пострадавшим на заседании 8 июля.

Также президент пообещал, что Кабинет министров отдельно выделит по 20 тысяч гривен пострадавшим "для поддержания в этой ситуации". Также выделят средства семьям погибших во время пожаров.

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Видео: president.gov.ua

Сейчас на месте масштабного пожара в селе Смоляниново Луганской области работают спасатели ГСЧС, полиция, военнослужащие и врачи скорой помощи. Следователи продолжают проводить осмотр места происшествия.

Также известно, что лесные пожары, которые вспыхнули в Луганской области 7 июля, уже успели уничтожить почти пять гектаров территории.

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Донбасс материальная помощь Владимир Зеленский пожар лесной пожар

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