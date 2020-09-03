Масштабные пожары на Донбассе: украинский военный пропал без вести

Во время борьбы с масштабным пожаром в Луганской области, который мог вспыхнуть в результате поджога, один из украинских военных, который гасил пламя, пропал без вести. Еще двое получили серьезные ожоги.

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Как заявил министр обороны Андрей Таран, не исключено, что пропавший боец мог погибнуть, сообщает "Укринформ".

Также он рассказал, что пострадали двое военных – старший лейтенант и сержант. У одного из них обожжено 48% тела. Таран заверил, что пострадавших представят к государственным наградам.

При этом глава оборонного ведомства опроверг сообщения об уничтожении огнем большого количества военной техники – по его информации, сгорела одна БМП и один грузовик "Урал".

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В свою очередь глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай опроверг появившуюся ранее информацию о погибшем во время пожара. По его данным, среди жителей области жертв нет.

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Напомним, 2 сентября в Луганской области вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил сухую траву и лес в Станично-Луганском районе. Пламя распространялось в сторону нескольких населенных пунктов.

Ранее масштабный пожар возник в Новоайдарском районе. Тогда огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, погибли пять человек.

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