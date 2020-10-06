Пожары на Донбассе: в полиции назвали четыре источника возгорания

Правоохранители установили четыре вероятных источника возгорания, в результате которых возникли масштабные пожары в Луганской области.

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Об этом сообщает пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook:

в с. Смоляниново Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети, которое произошло примерно в 15:45 01.10.2020;

в с. Половинкино и с. Запорожское Старобельского района вероятной причиной возникновения пожара, а именно возгорания сухой травы и лесного насаждения, стало замыкание проводов высоковольтной электросети в результате сильных порывов ветра;

в г. Счастье Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети. Возгорание произошло примерно вечером 30.09.2020;

в пгт Белокуракино, ул. Роскошная, в результате неосторожного обращения с огнем 60-летней местной жительницы, которая разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь сорняк и сухую траву, огонь перекинулся на сухую вербу, находившеюся неподалеку огорода.

Ранее мы сообщали, что пожарная авиация сбросила на горящий лес на Донбассе почти две тысячи тонн воды.

Также напомним, для того, чтобы потушить огонь вдоль линии разграничения в Луганской области, задействовали пожарный поезд.

Видео: Денис Шмыгаль

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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