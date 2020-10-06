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Пожары на Донбассе: в полиции назвали четыре источника возгорания

6 октября, 15:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пожары могли начаться из-за замыкания проводов электросети

Правоохранители установили четыре вероятных источника возгорания, в результате которых возникли масштабные пожары в Луганской области.

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Об этом сообщает пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook:

  • в с. Смоляниново Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети, которое произошло примерно в 15:45 01.10.2020;
  • в с. Половинкино и с. Запорожское Старобельского района вероятной причиной возникновения пожара, а именно возгорания сухой травы и лесного насаждения, стало замыкание проводов высоковольтной электросети в результате сильных порывов ветра;
  • в г. Счастье Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети. Возгорание произошло примерно вечером 30.09.2020;
  • в пгт Белокуракино, ул. Роскошная, в результате неосторожного обращения с огнем 60-летней местной жительницы, которая разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь сорняк и сухую траву, огонь перекинулся на сухую вербу, находившеюся неподалеку огорода.

Ранее мы сообщали, что пожарная авиация сбросила на горящий лес на Донбассе почти две тысячи тонн воды.

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Также напомним, для того, чтобы потушить огонь вдоль линии разграничения в Луганской области, задействовали пожарный поезд.

Видео: Денис Шмыгаль

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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Донбасс возгорание полиция причины Луганская область пожар
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