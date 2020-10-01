Масштабные пожары на Донбассе возникли из-за обстрелов оккупантов – ООС

В штабе Операции Объединенных сил заявили, что пожары в Луганской области возникли из-за обстрелов боевиков.

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"Вчера, 30 сентября, противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности в Луганской области. Из-за сильных порывов ветра отдельные очаги возгорания за несколько часов превратились в настоящую огненную стихию, что в целом охватила более 85 гектаров", – говорится в сообщении пресс-службы штаба.

К ликвидации пожаров привлекли 450 военнослужащих и выделили 10 единиц спецтехники. Борьба с огненной стихией продолжается.

Напомним, по фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Сейчас устанавливается количество поврежденных зданий и сооружений в населенных пунктах, а также размер ущерба.

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Ранее мы сообщали, что лесной пожар приблизился к КПВВ "Станица Луганская". Огонь охватил заминированную обочину дороги.

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Также напомним, на Донбассе ликвидировали один из шести очагов пожара.

Видео: Нацполиция

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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