Масштабные пожары в Луганской области: в ОГА рассказали о последствиях

Лесные пожары, которые вспыхнули в Луганской области 7 июля, уже успели уничтожить почти пять гектаров территории. Об этом рассказал глава местной облгосадминистрации Сергей Гайдай.

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Он сообщил, что пламя повредило и уничтожило очень много жилых домов.

"Ориентировочно, только по одному Смоляниново повреждены 69 домов, из которых 23 полностью разрушены", – отметил Гайдай.

Видео: Сергей Гайдай, Facebook

Всю ситуацию, по его словам, усложняет то, что авиация не может безопасно тушить пламя. Причина этому – вероятность обстрелов со стороны боевиков.

"Мы еще вчера ночью планировали привлечь авиацию ГСЧС к тушению пожаров. Два самолета стоят заправленные и горючим, и водой. Но делали запрос на ту сторону, и сепары сказали, что никаких гарантий безопасности мы не даем", – рассказал чиновник.

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Отметим, что на месте масштабного пожара в селе Смоляниново Луганской области работают спасатели ГСЧС, полиция, военнослужащие и врачи скорой помощи. Следователи продолжают проводить осмотр места происшествия.

Также сообщалось, что причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области может быть поджог.

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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