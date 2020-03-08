Масштабные проверки в "Л/ДНР": боевики пытаются повлиять на комиссию из РФ

Оккупационное командование в т.н. "ЛНР" и "ДНР" пытаются убедить комиссию из России, что нужно больше выделить денег на боевиков. Для этого используют любимую тактику оккупантов – фейки. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российско-оккупационных войск пытается повлиять на выводы комиссии, которая прибыла с территории России для проверки финансово-экономической деятельности соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" ВС РФ.

Для убеждения комиссии в необходимости выделения дополнительных российских бюджетных средств активизировано распространение фейковых сообщений о возможной активизации боевых действий и проводятся мероприятия, которые якобы в дальнейшем потребуют усиления финансирования.

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В частности, с началом работы указанной комиссии командованием боевиков проведен ряд учений и тренировок, в т.ч. по ликвидации чрезвычайных ситуаций, развертыванию полевых госпиталей для приема большого количества раненых и логистического обеспечения в условиях боевых действий.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия начала масштабную проверку в "ЛНР" и "ДНР". Недавно россияне уже установили факты хищения выделяемых на боевиков средств, причем виновники – российские офицеры – уже уехали на родину. Отвечать за них будут местные боевики.

На днях мы писали, что Россия провела ротацию российских военных в "Л/ДНР", однако после этого на оккупированных территориях усилился беспредел. В Донецк заехали российские военные и устроили "террор" местным жителям.

А 1 марта боевики из противотанкового ракетного комплекса уничтожили военный грузовик в районе населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района. Бойцы ВСУ рассказали, что там произошло:

Видео: ООС

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