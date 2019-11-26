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Масштабные танковые учения прошли на Донбассе: видео

26 ноября, 16:28

В этот раз резерв Объединенных сил тренировался работать быстро и взаимодействовать с другими подразделениями

Стрельбы и маневры – масштабные танковые учения резерва Объединенных сил состоялись на Донбассе. Среди прочего отрабатывали действия на случай возможного прорыва врага. Тренировались работать быстро и взаимодействовать с другими подразделениями. Говорят, хоть тяжелую технику и отвели от линии разграничения, регулярно проводят тренировки, чтобы не потерять навыков боя.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия начала учения в Черном море. К учениям привлекли фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист" и "Ковровец", а также вспомогательные суда.

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Но, как сообщали новости "Сегодня", Украина вместе с союзниками тоже не стоит на месте и отрабатывает морские учения. Так, 17 октября в Черном море катер "Прилуки" провел маневры с кораблями НАТО. Американский ракетный эсминец с румынским корветом отработали совместимость с украинцами по стандартам альянса.

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Спустя несколько дней НАТО и Украина снова провели учения в Черном море. В маневрах Storm Fall-2019 принимали участие девять военных кораблей стран НАТО и около тысячи моряков.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Источник: Сегодня

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