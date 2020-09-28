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Масштабный лесной пожар под Краматорском: спасатели продолжают работать на месте возгорания (фото)

28 сентября, 11:38

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Возгорание, вероятно, произошло из-за поджога

В Донецкой области возле Краматорска спасатели продолжают ликвидацию масштабного лесного пожара.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, тушение огня осложняется сильным порывистым ветром

"По прибытию к месту пожара было установлено, что происходит горение лесной подстилки и сухой травы на открытой территории. После проведения разведки пожара руководителем тушения пожара, для недопущения распространения огня, было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств", – говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали 28 сентября в 00:43. Огонь уничтожил около 8,1 га лесной подстилки и сухой травы на площади 4 га. Информации о погибших и пострадавших в результате пожара не поступало.

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Сообщается, что всего к тушению привлекались 38 человек и 8 единиц техники. По состоянию на 9:33 28 сентября открытого огня и тления не наблюдается. Причина пожара устанавливается, предположительно – поджог.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области снова загорелся лес. Спасатели проливают отдельные очаги тления кустарников и лесной подстилки.

Также напомним, не так давно в Херсонской области произошел пожар. Спасатели тушили лес с воздуха – смотрите видео:

Видео: dsns.gov.ua

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Донбасс спасатели лес краматорск пожар ГСЧС
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