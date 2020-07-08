Українська
$ 26,93
30,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Пожары в Луганской области: появились новые данные о пострадавших и погибших

8 июля, 15:50

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

В больнице сейчас находятся 11 детей

В больнице Новоайдарского района сейчас находятся 20 пострадавших от масштабных лесных пожаров в Луганской области. Об этом сайту "Сегодня" рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"20 пациентов находятся в больнице: из них 11 детей и 9 взрослых. Их состояние стабильное", – сообщил Лисянский.

Реклама

Кроме того, пострадавших лечат в больнице Северодонецка. По его словам, там сейчас находятся семеро человек, пятеро из которых – это пострадавшие в ДТП в зоне пожара. Что касается жертв огненного бедствия, то он подтвердил, что их на данный момент пять.

На заседании Кабмина глава Нацполиции Игорь Клименко доложил, что одного из погибших, 1957 года рождения, нашли в Смоляниново ,еще двух (1953 и 1955 г.р. ) – на дороге возле сгоревшего села. Четвертый умер от сильных ожогов в больнице, а еще один мужчина погиб, задохнувшись от дыма возле с. Волчье, пытаясь спастись на авто.

Напомним, в Луганской области 7 июля вспыхнули масштабные лесные пожары. Настоящим эпицентром бедствия стало село Смоляниново, которое больше всего пострадало от огня: уничтожены 23 жилых дома и 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Также пожар повредил 36 домов. На данный момент известно о пяти погибших местных жителях. Мы показывали фото и видео пожара в Луганской области.

Власти уже решили, что пострадавшим от пожара, которые лишились жилья, будет выплачена компенсация в 300 тысяч гривен. Отдельно будут предусмотрены выплаты семьям погибших. В то же время полиция рассматривает три версии причины возникновения масштабных пожаров.

Реклама

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс больницы состояние Северодонецк Луганская область пострадавшие пожар

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина отреагировали на заявления о
У Путина отреагировали на заявления о "скором присоединении" Донбасса к РоссииПолитика
В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видео
В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видеоДонбасс
Две гаубицы, блиндаж и много убитых: ВСУ нанесли огромный урон боевикам
Две гаубицы, блиндаж и много убитых: ВСУ нанесли огромный урон боевикамДонбасс
Боевики
Боевики "накрыли" ВСУ минометным огнем, у военных потериДонбасс
Резников: Россия готова идти на компромиссы по Донбассу
Резников: Россия готова идти на компромиссы по ДонбассуПолитика
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУ
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять