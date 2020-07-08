Пожары в Луганской области: появились новые данные о пострадавших и погибших

В больнице Новоайдарского района сейчас находятся 20 пострадавших от масштабных лесных пожаров в Луганской области. Об этом сайту "Сегодня" рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"20 пациентов находятся в больнице: из них 11 детей и 9 взрослых. Их состояние стабильное", – сообщил Лисянский.

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Кроме того, пострадавших лечат в больнице Северодонецка. По его словам, там сейчас находятся семеро человек, пятеро из которых – это пострадавшие в ДТП в зоне пожара. Что касается жертв огненного бедствия, то он подтвердил, что их на данный момент пять.

На заседании Кабмина глава Нацполиции Игорь Клименко доложил, что одного из погибших, 1957 года рождения, нашли в Смоляниново ,еще двух (1953 и 1955 г.р. ) – на дороге возле сгоревшего села. Четвертый умер от сильных ожогов в больнице, а еще один мужчина погиб, задохнувшись от дыма возле с. Волчье, пытаясь спастись на авто.

Напомним, в Луганской области 7 июля вспыхнули масштабные лесные пожары. Настоящим эпицентром бедствия стало село Смоляниново, которое больше всего пострадало от огня: уничтожены 23 жилых дома и 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Также пожар повредил 36 домов. На данный момент известно о пяти погибших местных жителях. Мы показывали фото и видео пожара в Луганской области.

Власти уже решили, что пострадавшим от пожара, которые лишились жилья, будет выплачена компенсация в 300 тысяч гривен. Отдельно будут предусмотрены выплаты семьям погибших. В то же время полиция рассматривает три версии причины возникновения масштабных пожаров.

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Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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