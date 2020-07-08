Українська
$ 26,93
30,41
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Донбасса

Масштабный пожар в Луганской области: число жертв увеличилось

8 июля, 11:15

Руслан Ровик Руслан Ровик

Зеленский принял участие в заседании оперативного штаба

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Луганскую области и заслушал доклад о ходе ликвидации масштабного лесного пожара, который, по последним данным, унес жизни пяти человек.

Об этом сообщили на официальной странице Офиса главы государства.

"Пятеро погибших. Уже нашли пятого", – сказал президент на заседании оперативного штаба на месте событий.

Напомним, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область утром 8 июля.

Напомним, что с огнем борются свыше 1200 человек – кроме спасателей, были привлечены армейские подразделения и Нацгвардия.

Позже стало известно, что в Луганскую область экстренно прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуация Николай Чечеткин и глава Нацполиции Игорь Клименко.

В свою очередь, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook сообщил, что всего в местной больнице находится 28 человек, среди которых 17 детей.

"По словам врачей, их состояние стабильное. Мужчина 1962 года рождения, который находился в тяжелом состоянии и был в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 03:00 умер", - пишет Лисянский.

Видео: Татьяна Погукай/Facebook

Ранее сообщалось, что лесные пожары, которые вспыхнули в Луганской области уже успели уничтожить всю растительность и постройки на площади почти в пять гектаров.

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
жертвы погибшие Владимир Зеленский Луганская область пожар лесной пожар

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина отреагировали на заявления о
У Путина отреагировали на заявления о "скором присоединении" Донбасса к РоссииПолитика
В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видео
В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видеоДонбасс
Боевики
Боевики "накрыли" ВСУ минометным огнем, у военных потериДонбасс
Две гаубицы, блиндаж и много убитых: ВСУ нанесли огромный урон боевикам
Две гаубицы, блиндаж и много убитых: ВСУ нанесли огромный урон боевикамДонбасс
Резников: Россия готова идти на компромиссы по Донбассу
Резников: Россия готова идти на компромиссы по ДонбассуПолитика
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУ
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять