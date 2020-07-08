Масштабный пожар в Луганской области: число жертв увеличилось

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Луганскую области и заслушал доклад о ходе ликвидации масштабного лесного пожара, который, по последним данным, унес жизни пяти человек.
Об этом сообщили на официальной странице Офиса главы государства.
"Пятеро погибших. Уже нашли пятого", – сказал президент на заседании оперативного штаба на месте событий.
Напомним, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область утром 8 июля.
Напомним, что с огнем борются свыше 1200 человек – кроме спасателей, были привлечены армейские подразделения и Нацгвардия.
Позже стало известно, что в Луганскую область экстренно прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуация Николай Чечеткин и глава Нацполиции Игорь Клименко.
В свою очередь, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook сообщил, что всего в местной больнице находится 28 человек, среди которых 17 детей.
"По словам врачей, их состояние стабильное. Мужчина 1962 года рождения, который находился в тяжелом состоянии и был в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 03:00 умер", - пишет Лисянский.
Ранее сообщалось, что лесные пожары, которые вспыхнули в Луганской области уже успели уничтожить всю растительность и постройки на площади почти в пять гектаров.
Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области
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