Последствия масштабного пожара в Луганской области: десятки сгоревших домов и четверо погибших

В больницу за помощью обратились более 40 человек

В Луганской области спасатели ликвидируют последствия масштабного пожара. По состоянию на утро, 8 июля, на территории Новоайдарского района продолжают гореть отдельные очаги лесных массивов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Так, очаги горения наблюдаются вблизи:

с. Смоляниново (кварталы 136, 15, 16, 17, 20, 24);

с. Капитаново (кварталы 74, 84, 80, 78);

с. Вороново (кварталы 24, 25, 26, 31, 32, 33).

Отмечается, что площадь пожара еще устанавливается.

Вечером, 7 июля, из-за сильных порывов ветра (до 20 м/с) переменных направлений пожар распространился на территорию села Смоляниново. Спасатели эвакуировали 30 человек (среди которых 13 детей) из жилых домов и дачного кооператива "Волчье озеро". Еще 30 человек отселили.

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В Смоляниново огонь уничтожил 23 жилых дома и 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Также пожар повредил 36 домов. Во время тушения пожара спасатели обнаружили трех погибших. Всего в больницу обратились за помощью 42 человека.

"К тушению привлечены 1 тыс. 125 человек и 201 единица техники, из них от ГСЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники, в том числе 2 самолета АН-32П. На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и работает оперативная группа ГСЧС", - говорится в сообщении.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook сообщил, что всего в местной больнице находится 28 человек, среди которых 17 детей.

"По словам врачей их состояние стабильное. Мужчина 1962 года рождения, который находился в тяжелом состоянии и находился в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 03:00 умер", - пишет Лисянский.

Напомним, глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай считает, что причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области может быть поджог. В настоящее время, по его данным, площадь пожара составляет около 100 га.

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Также ранее мы сообщали, что в ОГА Луганской области рассказали о последствиях.

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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