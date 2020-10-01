Масштабный пожар в Луганской области: количество погибших возросло

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибло четыре человека, еще трое пострадавших отравились угарным газом, их госпитализировали. Огонь повредил несколько десятков домов и общественных зданий. Сейчас продолжается тушение 64 пожаров.

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"Ситуация очень сложная – пожар распространился почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В огненном кольце оказались 11 поселков, в том числе, в непосредственной близости от Северодонецка", – сообщили на странице Луганской ОГА в Facebook.

Выяснилось, что один из погибших – лесничий.

По состоянию на 7:00 1 октября в Луганской области зафиксировали 146 пожаров, из них ликвидировали – 82, продолжается тушение – 64.

Больше всего пострадали населенные пункты Новоайдарского района:

село Муратове – повреждено 26 частных домов;

село Кряковка – повреждены 5 домов (из них 2 жилых);

село Трехизбенка – 2 дома.

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Кроме того, из села Муратово эвакуировали 35 человек. Взрослых временно разместили в школе в поселке городского типа Новойдар, а детей – в местной больнице.

В Станично-Луганском районе вблизи поселков Ольховое, Лобачево и Геевка лесной пожар охватил более 200 гектаров, еще в трех местах загорелся камыш и сухая растительность.

В селе Артема огонь повредил 3 нежилых дома и 3 хозяйственные постройки, в селе Болотенное – 1 жилой дом и 3 нежилых, в селе Кондрашовка сооружения не пострадали.

Кроме того, пожар распространился в направлении Северодонецка. В частности ночью, в результате верхового пожара в селе Вороново произошло возгорание на 4 улицах. В поселках Сиротино и Осколоновка пожар перекинулся на жилые дома. Эвакуировали и временно разместили в школах Северодонецка около 85 человек. Сейчас угрозы областному центру нет.

Тушение пожара осложняет сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду с порывами, неустойчивых направлений.

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Ранее мы сообщали, что боевики обстреливают лес у Станицы Луганской, провоцируя пожар – РГА.

Также напомним, в Луганской области почти полностью выгорело село Муратово.

Видео: Александр Махов, "Сегодня"

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