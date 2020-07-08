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Масштабный пожар в Луганской области: спасатели рассказали, как идет борьба с огнем (видео)

8 июля, 15:46

Руслан Ровик Руслан Ровик

С возгоранием борются свыше 1600 человек, 200 единиц техники и два самолета

В Луганской области продолжается борьба с масштабным пожаром, который вспыхнул в Новоайдарском районе.

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Об этом сообщили на официальном сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 14 часов 8 июля продолжается борьба с лесным пожаром, возникшим 6 июля возле села Осколоновка… который из-за сильного ветра распространился на хвойные лесные кварталы возле сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, ориентировочная площадь пожара составила около пяти тысяч гектаров.

"К борьбе с огнем привлечено 1622 человека и 200 единиц техники, а также два пожарных самолета", - добавили спасатели.

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Видео: ГСЧС
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При этом в сообщении указано, что основные силы и средства направлены на защиту населенных пунктов, создание минерализованных полос и тушение отдельных очагов пожара.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на месте происшествия побывал президент Украины Владимир Зеленский. Он ознакомился с ситуацией в селе Смоляниново, которое больше всего пострадало, и пообещал помощь местным жителям.

Власти уже решили, что пострадавшим от пожара, которые лишились жилья, будет выплачена компенсация в 300 тысяч гривен. Отдельно будут предусмотрены выплаты семьям погибших. В то же время полиция рассматривает три версии причины возникновения масштабных пожаров.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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спасатели Луганская область пожар ГСЧС лесной пожар

Источник: Сегодня

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