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Масштабный пожар в Луганской области уничтожил сотню домов, есть жертвы: фото и видео

7 июля, 17:51

Руслан Ровик Руслан Ровик

Огнем были уничтожены более сотни домов, ожоги получили девять человек

В Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул масштабный пожар, охвативший поля с сухой травой и лесные массивы на площади в более чем 85 гектаров.

Как сообщили на официальном сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, борьба с огнем серьезно осложняется шквальным ветром.

"В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+38) произошло распространение пожара на село Смоляниново Новоайдарского района. Предварительно один человек погиб и девять были госпитализированы", – заявили спасатели.

Видео: ГСЧС

Огнем уничтожено 80 дачных и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

На борьбу с огнем направлены 361 человек и 85 единиц специальной техники. Ожидается прибытие дополнительной помощи – автоцистерн и 220 спасателей из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

"В связи с порывистым ветром возникло несколько очагов лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору смт Волчье и Смоляниново", - заявили в ГСЧС, добавив, что жители этих населенных пунктов были эвакуированы.

Напомним, ранее серьезные пожары полыхали в Чернобыльской зоне отчуждения – огонь быстро распространился на большие участки. Ситуацию усугубили ветер и сухая погода, и быстро справиться с огнем не удалось.

Ранее глава ГСЧС Николай Чечеткин обратился к украинцам и заявил, что с начала 2020 года в украинских экосистемах произошли десятки тысяч пожаров. По его словам, основной причиной является человеческий фактор: люди либо сознательно поджигают поля, либо неаккуратно ведут себя с огнем.

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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Луганская область пожар лесной пожар

Источник: Сегодня

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