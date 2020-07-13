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Масштабный пожар в Луганской области: власти подсчитали убытки

13 июля, 19:28

Руслан Ровик Руслан Ровик

Огонь уничтожил 10% лесного массива в Новоайдарском районе

Ущерб от масштабного пожара в Луганской области, с которым боролись на протяжении семи дней, оценили в более чем 450 миллионов гривен.

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Об этом сообщили на официальном сайте Луганской областной государственной администрации.

По данным властей, огнем было уничтожено 10% от площади лесного массива – пять тысяч гектаров. Отмечается, что ориентировочный размер убытков составил более 450 миллионов гривен.

В ОГА подчеркнули, что к ликвидации пожара привлекались спасатели из Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областей, а также подразделения армии и Нацгвардии.

В свою очередь, глава Новоайдарской районной госадминистрации Татьяна Новикова сообщила, что вследствие пожара пострадало 76 домов, и ни один из них не был застрахован.

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Также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожено 35 домов в селе Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов в кооперативе "Волчье озеро".

В результате пожара погибли пять человек, еще 34 местных жителя, в том числе 15 детей, были госпитализированы. За медицинской помощью обратился 71 человек.

Напомним, недавно появились новые данные о пострадавших и погибших во время пожара, а по факту возгорания и его последствий было открыто три уголовных производства.

Кроме того, в связи с пожаром в области побывал президент Украины Владимир Зеленский:

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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ущерб убытки Луганская область пожар лесной пожар

Источник: Сегодня

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