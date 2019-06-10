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Массивный обстрел произошел вблизи патруля миссии ОБСЕ на Донбассе

10 июня, 11:33

Боевики нарушают режим прекращения огня

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе. Фото: AFP

В районе Молодежного в Луганской области возле патруля специальной мониторинговой миссии пролетели пули. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

"Во второй половине дня 9 июня патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 45 м к востоку от блокпоста вооруженных формирований на расстоянии ориентировочно 1,2 км к юго-западу от населенного пункта Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска) с целью осуществления мониторинга ситуации с безопасностью", – говорится в отчете.

Как отмечается, в 14:34 к патрулю подошли два члена вооруженных формирований. После непродолжительного общения с тремя наблюдателями, находившимися снаружи автомобилей, они вернулись на блокпост, добавили в миссии.

"В 14:36 три члена патруля миссии, стоявшие у автомобилей, услышали огонь из стрелкового оружия на расстоянии около 200 м к югу. После этого они услышали, как по крайней мере 3 пули пролетели из западного направления примерно в 5 м над ними", – отметили в СММ ОБСЕ.

Патруль СММ, как сообщается, благополучно вернулся на свою базу в неподконтрольной правительству Кадиевке в 50 км к западу от Луганска.

Командование операции Объединенных сил сообщает, что в результате очередных нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации в очередной раз сорвано выполнение целого комплекса мероприятий определенных Минскими договоренностями, по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская".

Напомним, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренностио подготовке нового соглашения по установлении режима тишины на линии соприкосновения и разведении сил в Станице Луганской.


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Тег обсе, Донбасс, обстрел

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