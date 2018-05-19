Матиос выступил за создание военного бюро расследований
Матиос убеждает, что расследовать преступления военных гражданские следователи не смогут
Главный военный прокурор Анатолий Матиос выступил за создание Государственного бюро военной юстиции (ГБВЮ) по аналогии с Государственным бюро расследований. Об этом он написал в своей статье для ZN.UA.
"Настойчиво убеждаю общество и законодателей в необходимости создать (по аналогии с НАБУ) Государственное бюро военной юстиции (ГБВЮ). В воюющей Украине за военной прокуратурой должно быть закреплено право в полном объеме осуществлять надзор за соблюдением и применением законов во всех военных формированиях", – напомнил он.
Матиос подчеркнул, что "это право нужно закрепить хотя бы временно, на период проведения Операции объединенных сил" и действия закона о реинтеграции Донбасса.
В качестве аргумента главный военный прокурор заявил, что, как "показывает опыт многих стран, что военные из Миротворческого контингента не всегда могут найти общий язык с местным населением".
"Такие конфликты были, есть и будут, поскольку нельзя исключать человеческий фактор неприятия иностранца, который устанавливает (возвращает) право на бесправной территории, в частности на территории так называемых ОРДЛО", – написал он.
Кроме того, Матиос выразил убеждение в том, что, во избежание недоразумений между военными и гражданскими лицами в зоне конфликта понадобится буфер, способный помочь расследованию преступлений, совершенных военными, местными жителями и участниками парамилитарных формирований.
Прокурор отметил также, что проект закона о Государственном бюро военной юстиции будет представлен общественности и экспертам 29−30 мая в Харькове, во время международной конференции и его оценку смогут дать специалисты военной юстиции из более 10 стран, которые примут участие в мероприятии.
Отдельно он заверил, что ни гражданские следователи или прокуроры, ни судьи не смогут объективно оценить противоправные действия военных и демобилизованных.
"Не смогут, в частности, из-за ментальной несовместимости гражданских и военных отличий субъективной и объективной сторон совершенных правонарушений. Более чем четыре года войны доказали, что проблема неприятия военными и участниками АТО именно гражданских правоохранительных органов и судов является очевидной", – поведал он.
Кроме того, Матиос считает, что к созданию ГБВЮ побуждают не только провалы в мирном урегулировании на Донбассе и боевые действия, но и плохое восприятие военнослужащими расследований военных преступлений гражданским Госбюро расследований, необходимость заполнить вакуум правового регулирования, проведение фильтрационных мероприятий с последующим расследованием преступлений, совершенные вооруженными формированиями и отдельными представителями оккупационных администраций.
Стоит добавить, что законодательные функции органа, о котором писал Матиос, до сих пор не определены Верховной Радой. На своем заседании 17 мая парламент прошел лишь первое чтение соответствующего закона.
При этом формально Госбюро существует еще с 2015 года, когда правительство создало его своим постановлением. Ране планировалось, что Бюро расследований заработает уже в ноябре 2017 года и заберет у Генпрокуратуры Украины следственные функции. Однако сроки запуска "ФБР по-украински" сорвались.
В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник говорил, что Госбюро расследований сможет заработать не ранее мая-июня 2018 года.
Ранее сайт "Сегодня" писал, что такое ФБР по-украински. Новый орган призван победить коррупцию, взяточничество, прочие язвы, разъедающие общество изнутри.
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