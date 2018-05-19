Матиос выступил за создание военного бюро расследований

Главный военный прокурор Анатолий Матиос выступил за создание Государственного бюро военной юстиции (ГБВЮ) по аналогии с Государственным бюро расследований. Об этом он написал в своей статье для ZN.UA.

"Настойчиво убеждаю общество и законодателей в необходимости создать (по аналогии с НАБУ) Государственное бюро военной юстиции (ГБВЮ). В воюющей Украине за военной прокуратурой должно быть закреплено право в полном объеме осуществлять надзор за соблюдением и применением законов во всех военных формированиях", – напомнил он.

Матиос подчеркнул, что "это право нужно закрепить хотя бы временно, на период проведения Операции объединенных сил" и действия закона о реинтеграции Донбасса.

В качестве аргумента главный военный прокурор заявил, что, как "показывает опыт многих стран, что военные из Миротворческого контингента не всегда могут найти общий язык с местным населением".

"Такие конфликты были, есть и будут, поскольку нельзя исключать человеческий фактор неприятия иностранца, который устанавливает (возвращает) право на бесправной территории, в частности на территории так называемых ОРДЛО", – написал он.

Кроме того, Матиос выразил убеждение в том, что, во избежание недоразумений между военными и гражданскими лицами в зоне конфликта понадобится буфер, способный помочь расследованию преступлений, совершенных военными, местными жителями и участниками парамилитарных формирований.

Прокурор отметил также, что проект закона о Государственном бюро военной юстиции будет представлен общественности и экспертам 29−30 мая в Харькове, во время международной конференции и его оценку смогут дать специалисты военной юстиции из более 10 стран, которые примут участие в мероприятии.

Отдельно он заверил, что ни гражданские следователи или прокуроры, ни судьи не смогут объективно оценить противоправные действия военных и демобилизованных.

"Не смогут, в частности, из-за ментальной несовместимости гражданских и военных отличий субъективной и объективной сторон совершенных правонарушений. Более чем четыре года войны доказали, что проблема неприятия военными и участниками АТО именно гражданских правоохранительных органов и судов является очевидной", – поведал он.

Кроме того, Матиос считает, что к созданию ГБВЮ побуждают не только провалы в мирном урегулировании на Донбассе и боевые действия, но и плохое восприятие военнослужащими расследований военных преступлений гражданским Госбюро расследований, необходимость заполнить вакуум правового регулирования, проведение фильтрационных мероприятий с последующим расследованием преступлений, совершенные вооруженными формированиями и отдельными представителями оккупационных администраций.

Стоит добавить, что законодательные функции органа, о котором писал Матиос, до сих пор не определены Верховной Радой. На своем заседании 17 мая парламент прошел лишь первое чтение соответствующего закона.

При этом формально Госбюро существует еще с 2015 года, когда правительство создало его своим постановлением. Ране планировалось, что Бюро расследований заработает уже в ноябре 2017 года и заберет у Генпрокуратуры Украины следственные функции. Однако сроки запуска "ФБР по-украински" сорвались.

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник говорил, что Госбюро расследований сможет заработать не ранее мая-июня 2018 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что такое ФБР по-украински. Новый орган призван победить коррупцию, взяточничество, прочие язвы, разъедающие общество изнутри.