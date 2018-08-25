"Маугли" и "Хруст" больше не потревожат ВСУ: офицер показал фото уничтоженных боевиков

Ряды противника на фронте продолжают редеть, что приближает Украину к победе

Оккупационные войска продолжают нести потери на Донбассе – уничтожены очередные пару боевиков. Их фото опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Отметим, что оба боевика – граждане Украины, которые воевали в бандформированиях т.н. "Л/ДНР". Они пополнили бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики).

"Штирлиц" написал, что 11.06.2018 года в районе села Ленинское Новоазовского был убит Емашев Андрей из Макеевки с позывным "Хруст".

Также отправился на тот свет Фоменко Николай с позывным "Маугли", который родом из Луганской области.

На днях офицер уже показывал фото еще троих уничтоженных боевиков – "Слая", "Весны" и "Рыбака". Среди них оказались как украинцы, так и россияне.

Также ранее он показывал фото боевиков, которые воевали на Донбассе, но погибли в Сирии. Российское командование отправило наемников с востока Украины на утилизацию на Ближний Восток.

Кроме того, Анатолий Штефан недавно писал, что за 100 дней Операции объединенных сил были уничтожены 250 боевиков и 420 – ранены. С самого начала ООС боевики не успокаивались и провоцировали украинских военных на ответный огонь, за что сильно поплатились.