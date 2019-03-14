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Мечтает вернуть украинский флаг в Донецк: история добровольца, оставшегося на передовой

Сегодня, 21:05

Тысячи украинцев в первые дни войны взялись за оружие, чтобы остановить российское вторжение

Мечтает вернуть украинский флаг в Донецк: история добровольца, оставшегося на передовой Донбасс Тысячи украинцев в первые дни войны взялись за оружие, чтобы остановить российское вторжение

Немало бойцов-добровольцев до сих пор на передовой. История одного из них – жителя Донецка, который мечтает когда-нибудь вернуться в родной город.

Игорь впервые показывает лицо журналистам и впервые дает интервью. Пять лет он избегал публичности. И тому были причины. Весной 2014 года он оказался в эпицентре оккупации в Донецке. Участвовал в сопротивлении. Но когда город окончательно перешел под контроль боевиков – записался в добровольческий батальон. Тогда ему было всего 19 лет.

"Я бросил все. Абсолютно все. Всех своих родных, бросил учебу, девушку друзей. Я отказался от всего и просто расставил приоритеты", – говорит Игорь.

Часть его родных выехала в Россию, часть осталась в оккупации. Для них он теперь – чужак.

Игорь – боец ​​полка спецназначения "Азов". Участвовал в боях в Широкино под Мариуполем. Дослужился до командира взвода и теперь руководит бойцами на передовой в пригороде оккупированной Горловки.

"Я там, где я должен находиться. Я отдал этому 5 лет жизни. Вдруг я уйду, – и все разрушится. Я не могу так поступить", – говорит боец.

О своем выборе, говорит, никогда не жалел. Шел по зову сердца, а не за наградами или деньгами.

"Мне, когда первый раз дали зарплату, я говорю: "Ого, за это еще и платят!" У меня в голове было только одно – вернуться в Донецк и сейчас тоже самое УБД дали, ну думаю неплохо, пусть будет", – отмечает боец.

Автомат и бронежилет – вот и все его вещи. Игорь потерял свой дом, но сохранил Родину.

"У меня очень размытое понятие дома сейчас. У меня такое сейчас – там, где вещи кинул, – там и будет дом", – говорит Игорь.

Игорь и не думает сдавать оружие. Ведь дело еще не сделано. Парень мечтает вернуть украинский флаг в Донецк.

Напомним, в Донецке, оккупированном боевиками так называемой "ДНР", неизвестные патриоты подняли государственный флаг Украины. Желто-голубой стяг появился в микрорайоне Мирный около восьми часов утра.

Выступая в Киеве по случаю праздника, президент Украины Петр Порошенко рассказал, как добровольцы сорвали кремлевский блицкриг на Донбассе. Глава государства напомнил, как первый добровольческий батальон участвовал в зачистке Славянска в 2014 году.

Также украинцев с Днем добровольца поздравил и спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Он напомнил, как в первые дни марта 2014-го руководство Самообороны Майдана приняло решение направить добровольцев с киевских баррикад на восток Украины.

В свою очередь, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, поздравляя добровольцев, напомнил, что с начала войны в украинскую армию на контракт пришли почти 170 тысяч добровольцев.

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Тег Донецк, флаг, батальон, Восток украины, флаг украины, добровольческий батальон, украинский флаг

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