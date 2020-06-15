Мечтал отпраздновать свадьбу дочери: на Донбассе погиб прапорщик Леонид Добрянский

Его контракт подходил к концу, и уже через месяц, в июле, он мог вернуться домой

В субботу, 13 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб прапорщик 30-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Леонид Добрянский. В июле ему бы исполнилось 46 лет.

"13 июня, во время выполнения боевого задания отдал свою жизнь командир отделения взвода управления разведывательной роты прапорщик Добрянский Леонид Цезарович с позывным "Старый". Он погиб от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью", – говорится в сообщении пресс-службы бригады в Facebook.

Отмечается, что родом мужчина из г.. Ружин Житомирской области. Вместе с семьей проживал в г. Киев. До войны Леонид работал на авиационном заводе "Антонов" в г.. Киеве.

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"С 2014 года по 2015 год воевал в составе 72 ОМБр. Летом 2014-го во время боев в Червонопартизанске в Луганской области Леонид получил ранения. Тогда мина упала у блиндажа, поэтому Леонид был только контужен. Пролечившись, он снова отправился на фронт", - говорится в сообщении.

Осенью 2015 присоединился к рядам 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Побывал во всех горячих точках.

Его контракт подходил к концу, и уже через месяц, в июле, он мог вернуться домой, мечтал отпраздновать свадьбу своей единственной дочери и вернуться назад к своим побратимам.

У погибшего остались жена и 24-летняя дочь.

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Напомним, за 13 июня боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстреливал позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов погиб украинский воин, но ВСУ жестко отомстили.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе мина боевиков попала в жилой дом, почти полностью разрушив его, а еще три мины разорвались в непосредственной близости от частного дома.

О том, как украинские военные провели операцию по уничтожению вражеских позиций вблизи Луганского, смотрите видео:

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