Медикаменты, еда и дом: в чем больше всего нуждаются жители Донбасса

/ Фото: fdu.org.ua

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Жители Донбасса больше всего нуждаются в медикаментах для лечения хронических заболеваний. Об этом на брифинге "Гуманитарная ситуация на востоке Украины: потребности и помощь" сообщил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, ссылаясь на результаты социологического опроса, проведенного в июне-июле 2019 года среди жителей Украины и, в частности, Донбасса.

"52 % жителей всей Украины и 45 % жителей востока страны считают, что жители Донбасса нуждаются в продуктах питания. 41% населения Украины и 51 % жителей Донбасса считаю, что есть нужда в медикаментах для лечения хронических заболеваний. 34 % жителей Украины и 36 % жителей Донбасса считают, что люди в Донецкой и Луганской областях нуждаются в восстановлении разрушенного жилья. Данные по Украине немного запаздывают. Как видим, сами жители Донбасса считают, что им больше нужны медикаменты, чем продукты питания", – рассказывает Паниотто.

В свою очередь, представители Фонда Рината Ахметова, которые с самого начала военных действий на Донбассе помогают местным жителям и переселенцам, подтверждают информацию о потребности людей в медикаментах. Кроме того, они акцентируют на потребности в восстановлении жилья, что, по их мнению, говорит о неумирающей надежде людей на мир.

"То, что мы наблюдаем, это увеличение потребности в медикаментах из года в год и увеличение потребности в восстановлении жилья, что демонстрирует неумирающую надежду на мир. Восстановление входит в тройку того, что просят люди", – говорит директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова Татьяна Кухоцкая.

Напомним, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса.

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