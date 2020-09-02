Медики Авдеевки получили современные защитные костюмы от Фонда Рината Ахметова

Эти костюмы позволят им предоставлять более качественную помощь пациентам

Работа сверх нормы и диагнозы, с которыми раньше не сталкивались. Все это медики Авдеевской больницы в Донецкой области ощутили на себе еще задолго до начала пандемии коронавируса.

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Когда в 2014-2015 годах город страдал от мощных обстрелов, медики буквально жили на работе. Через их руки прошли десятки раненых мирных жителей. Сейчас врачи и медсестры снова готовятся к чрезмерным нагрузкам.

Медсестра Алла Демичева помнит, как в 2014-2015 годах ее сопровождала опасность. Дежурила в постоянном страхе. Говорит, за 36 лет в профессии те времена были самыми тяжелыми.

"В больницу три раза попали. Крышу, окна, поменяли, второй раз опять попали – крыша, окна. Только тогда уже решили, что это здание очень опасно, нужно переселяться", – вспоминает медсестра-анестезистка Авдеевской центральной городской больницы Алла Демичева.

Во время боевых действий пришлось выполнять работу военных медиков – оказывать помощь пациентам, которых ранили во время обстрелов.

"Было очень много раненых. Работали, куда деваться. Сумасшедший дом, плюс ко всему еще не было света", – рассказывает Алла.

Несколько лет спустя медики снова готовятся работать в тяжелых условиях. Теперь им предстоит выдержать испытание коронавирусом. Авдеевская больница – среди медучреждений второй очереди. Пациентов с COVID-19 будут принимать, если мест не хватит в клиниках первого звена.

"К коронавирусу ты как-то готовишься морально. А в 2014-2015 годах это случилось так быстро, что подготовить себя невозможно было. Мы даже ночевали на работе", – вспоминает Алла Демичева.

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Оставаться на работе по несколько недель, чтобы оказывать помощь пациентам с COVID-19, медики готовы и сейчас.

"У нас есть специальная комната, сделана специально для проживания. Потом, через две недели, после карантина, я могу идти домой, заступает следующая смена", – объясняет медсестра-анестезистка.

Несмотря на сложности, стрессовой свою работу Алла не считает.

"Стресс – это если тебя не нравится твоя работа. Мне моя работа нравится, поэтому я с удовольствием хожу на работу", – говорит медсестра-анестезистка Алла Демичева.

Ощущение безопасности во время контактов с больными медсестре дает защитный костюм.

"Это тебя даже больше обезопасит, чем если бы ты в магазине столкнулся с больным", – подчеркивает Алла.

С начала пандемии Фонд Рината Ахметова предоставил государственным медучреждениям более 60 тысяч комплектов защитной одежды и более 120 тысяч предметов индивидуальной защиты, а также 320 тысяч экспресс-тестов и 106 аппаратов ИВЛ.

"Плодотворное сотрудничество с Фондом Рината Ахметова у нас давно. Помощь – это и оборудование, и средства индивидуальной защиты и другое. Хочется, действительно, сказать слова благодарности за все, что для нас сделано", – говорит заместитель директора Авдеевской центральной городской больницы Виталий Сытник.

Чтобы работать было не только безопасно, но и удобно, для врачей и медсестер сшили около тысячи комплектов медицинской одежды.

"От имени Рината Ахметова, от имени Фонда, от имени всех коллег группы "Метинвест" хочу сказать вам еще раз слова благодарности за вашу работу, за вклад каждого из вас в борьбу с этим недугом", – обращается к медикам генеральный директор ЧАО "АКХЗ" Виталий Литовка.

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Кроме скорейшей победы над пандемией, у авдеевских медиков есть еще одна заветная мечта.

"Мира нашему городу – это самое главное", – говорит Алла Демичева.

Ранее "Сегодня" писали, что Павлоград Днепропетровской области получил пять аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова.

Также мы рассказывали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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