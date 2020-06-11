Медики Краматорска получили два современных аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова совместно с SCM передали два аппарата искусственной вентиляции легких Краматорской городской больнице № 3.

"Всего Фонд Рината Ахметова приобрел и передает траншами украинским медикам для спасения жизней более 200 суперсовременных аппаратов искусственной вентиляции легких. Это практически полностью закроет дефицит ИВЛ. По данным Минздрава, опорным больницам Украины не хватает около 200 аппаратов ИВЛ. Важно, что помощь отправляется не только в клиники областных центров, но и в медучреждения таких небольших городов, как Краматорск", – сказала Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Аппараты, переданные коммунальным лечебным учреждениям Краматорска – часть крупнейшей партии из 32 аппаратов ИВЛ, доставленной Фондом Рината Ахметова в страну с начала карантина. Вручение оборудования состоялось в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Заместитель городского головы Краматорска Юрий Люлька поблагодарил Фонд Рината Ахметова за помощь в борьбе с эпидемией и заявил, что такая поддержка очень нужна городской больнице:

"Хочу поблагодарить Фонда Рината Ахметова и SСM за всестороннюю поддержку и помощь. Аппараты ИВЛ – это долгосрочная инвестиция в жизнь и здоровье людей. Человечество в целом, наша страна и наш город в борьбе с пандемией столкнулись с рядом проблем: нехватка защиты, оборудования, средств на их приобретение. И Фонд помог нам эти проблемы решить".

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Заместитель главного врача Краматорской городской больницы № 3 Лариса Воловикова рассказала, как ждали врачи это оборудование.

"Даже самые прекрасные медицинские работники без условий для работы, без аппаратуры иногда не в состоянии ничего сделать. Огромное спасибо тем, кто поставил эти аппараты, улучшил условия работы нашей больницы", – сказала Лариса Гавриловна.

Фонд Рината Ахметова принял решение закупить высокоавтоматизированные аппараты ИВЛ, чтобы предоставить врачам возможность как можно быстрее и эффективнее приступить к их использованию. А также свести к минимуму влияние человеческого фактора при спасении жизни пациентов. Заведующий анестезиологическим отделением Краматорской городской больницы № 3 Константин Маслов отметил важность такого подхода.

"Каждый такой аппарат – это спасенная жизнь. И очень часто не одного человека, а десятка людей", – сказал Маслов.

Врач поблагодарил Фонд не только за передачу оборудования экспертного класса, но и за подготовку врачей для работы с ним:

"С помощью онлайн-образования мы научились работать с аппаратами высокого, экспертного класса, а теперь сможем теоретические знания воплотить в практическую действительность".

Вебинары, которые помогут врачам в регионах максимально эффективно перенять опыт ведущих экспертов страны в области искусственной вентиляции легких, Фонд Рината Ахметова запустил совместно с Минздравом. Только в первой онлайн-конференции приняли участие более 800 врачей со всей страны.

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Также Фонд совместно с Министерством цифровой трансформации создал обучающий сериал "Как работают аппараты ИВЛ", который просмотрели уже свыше 170 000 раз.

"На гербе Донецкой области есть слова: "Возможность доказана делом". Они очень точно подходят к той помощи, которую оказывает стране и родному региону Ринат Ахметов. Он объединил возможности всех бизнесов SCM для своих земляков и всех украинцев. По личному решению Рината Ахметова на борьбу с коронавирусом было выделено 300 миллионов гривен. Они направлены на спасение жизней пациентов с осложнениями от COVID и защиту врачей от возможного заражения", – сказал Александр Вишняков, представитель SCM в Донецком областном штабе по борьбе с коронавирусом.

Он также передал медикам, которые работают с больными COVID-19, подарки от Фонда – сертификаты на получение комплекта медицинской спецодежды. Врачи смогут по QR-коду выбрать необходимые размеры одежды, которая будет сшита по спецзаказу.

Директор департамента здравоохранения Донецкой области Владимир Колесник выразил благодарность Ринату Ахметову за то, что помогает медикам региона закрыть дефицит оборудования:

"Сегодня аппараты ИВЛ стали символом надежды на жизнь. Символом надежды на спасение. И от имени областной государственной администрации хочу выразить благодарность за то, что дарите эту надежду".

Необходимо отметить, что Фонд Рината Ахметова с самого начала эпидемии помогает медикам Донецкой области справиться с вызовом. В опорные больницы Мариуполя, Селидово, Краматорска, Константиновки, Покровска, Волновахи, Славянска, Бахмута, Авдеевки и других городов шахтерского края передаются экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты и оборудование.

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Накануне шесть аппаратов ИВЛ высокого класса получил Львовский областной фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр.

"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь в спасении людей. Он реализуется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее по личному решению Рината Ахметова в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордные полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

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